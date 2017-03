Tüüpiline viga, mida inimesed lillede eest hoolitsemisel teevad, on see, et lilled pannakse vaasi ja jääkülma vette. Arvatakse, et see annab lilledele jõudu juurde, aga tegelikult närbuvad need külmas vees paari päevaga.

Mida teha? Lase vaasi soe vesi. Lõika lillede alumised ostad natukene lühemaks ja asetada seejärel lilled vaasi.

Miks see toimib? Soe vesi stimuleerib bioloogilisi protsesse ja taim imab endasse rohkem vett. Külm vesi aeglustab rakkude kasvu ja see paneb lilled kiiremini närbuma. (PureWow)