Moodne naistepäev: äpid, mis täna hädast välja aitavad

«Leia õigeid lilli, vali veini või loo armas pilt – täna on rakendusi peaaegu igaks tegevuseks,» annab Samsung Eesti mobiilidivisioni juht Antti Aasma nõu. Järgnevalt leiabki viis rakenduse soovitust Antti Aasma poolt, mis aitavad naistepäeval lahendada kingimuret või üllatada kallimat.

What’s that flower?

Tead, milline näeb välja su kallima lemmiklill, kuid ei tea, mis on selle nimi? Selle jaoks on olemas äpp, mis lihtsa kirjelduse järgi abistab õige lille või selle nime leidmisel. Nimelt võimaldab Androidile sobiv rakendus sisestada lille kirjelduse, näiteks õielehtede värvi ja arvu ning äpp pakub välja andmebaasis olevad sellele kirjeldusele vastavad lilled.

Vivino

Tahaksid veeta õhtu kallima või sõbrannaga hea veini seltsis, kuid ei tea nendest midagi? Appi tuleb juba mõnda aega tagasi veinisõprade südamed võitnud rakendus Vivino. «Piisab vaid, kui teed poes rakenduse abil veinipudeli sildist pildi ning saad hetkega rohkem infot konkreetse veini kohta, sealhulgas lugeda teiste kasutajate poolt antud hinnanguid ja näha reitinguid,» selgitab Aasma.

Booking.com või hotels.com

Rakendused, mille abil leiab parimaid hotellipakkumisi üle kogu maailma – kasvõi tänaseks! Taolisi äppe on veel ning nende abil on mugav otsida ja koheselt broneerida sobivaid hotelle ja peatuspaiku. Kas pole tore viis oma kallimat üllatada?

Erilised raamid ja filtrid

Photo frame, Photo frame collage, Love photo frames jne – neid äppe on nii palju, et raske valida lausa parimaid. Neist leiad toreidaid filtreid piltidele ja raame fotodele igaks sündmuseks. Antti Aasma soovitab luua mõnest teie ühises pildist eriline mälestus, lisades sellele sobiv raam ja filter. Saad oma armsamat üllatada kas toreda meeleoluka postitusega, erilise taustapidliga või lasta see virtuaalne käsitöö kiirfotona paberile.

Toidukullerid

Sa tead kallima või sõbra lemmik söögikohta, kuid unustasid aegsasti broneeringu teha ning täna on juba hilja. Selleks tõttavad appi mitmed toiduvedamisäpid. Neist kuulsamad ehk Wolt, Toidukuller ja Mychef, mis toovad sulle lemmikrestorani toidu ise koju, mere äärde, jalutuskäigule – kus iganes sa ka ei viibiks. «Mõtle välja mõni mõnus paik, kus tahaksid aega veeta ning telli rakenduse kaudu toit just sinna,» soovitas Aasma.