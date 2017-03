«Radar» uuris, kes on EKRE juhtivad naised

Võtame kõigi kolmega jutuks EKRE põhimõttelised punktid. Esiteks, kõigile kolmele sümpatiseerib Ameerika president Donald Trump.

«Need, kes näevad, et Trump naisi ahistab, ega sa neile ei tee selgeks seda, et mina näen midagi hoopis muud,» räägib Monika Helme. «Minu meelest oli väga tore, kuidas nad Valgesse Majja läksid ja kuidas ta Melaniaga suhtles... Nad on ju ka tükk aega koos elanud, neil on ka laps ju... Mitte paralleele ma ei taha tõmmata, aga kui ma vaatan enda elu, siis ka meil on Mardiga suurem vanusevahe ja lapsed. Me käime ka käest kinni, aga mitte igal pool. Ma mõtlesin, et kuidas meie kahekesi selles olukorras oleksime olnud. Minu arust sai Trump väga hästi hakkama ja Melania sai väga hästi hakkama.»

Monika Helme elab igapäevaselt Mardi tegemistele Riigikogus kaasa ja poliitikast räägivad nad peres iga päev. «Mul on päris mitu ideed, mis tegelikult on käiku läinud ja väga hästi toiminud.» Monika meenutab siinkohal, et kui EKRE-le loosungit valiti, siis oli just tema see, kes kiitis sõnumit «On aeg». Samuti oli just tema see, kes soovitas Mardil ja Martinil minna kahekesi üle-Eestilisele ringsõidule ja esitada poliitilist stand-up’i. Nüüd kevadel hakkavadki mehed seda tegema.

Kuid tutvume ka teiste EKRE naiste poliitiliste põhimõtetega. Helle Kullerkupp Pärnust:

«Mind väga kurvastas see, kui tuli välja, et mitmed ministrid kandideerivad kohalikel valimistel. See on selline partide padusadu. No kas tõesti ministril pole muud teha, kui, vabandust väga, tulla kohalike omavlitsuste valimistele lolli mängima?! Pärnu volikogus istub isikuid, kes on saanud valimistel 20 häält, sest nad on saanud tänu peibutuspardile sisse.»

Kuid mida arvavad naised EKRE mõttest keelustada abort? Kõik kolm ütlevad, et keelustamisest pole juttu olnud, kuid Haigekassa ei peaks aborti rahastama.

Monika Helme leiab, et hiljutine seadus, mis lubab alates 16aastastel tütarlastel ise otsustada abordi üle, on väga vale. «Minu tütar on näiteks 12...»

Kui ta jääks nelja aasta pärast lapseootele, kas siis soovitate sünnitada? «Ma arvan, et me saaksime väga hästi hakkama.»

Kui aga Haigekassa ei rahasta, siis tekib küsimus, kes rahastab alaealiste aborte? 16-aastastel ei ole enda raha ju. Hendrika Näägo leiab, et see on tõesti probleem, mis vajaks arutamist ning millele vastust ei oskagi kohe pakkuda.

Nukatagused ämmaemandate punktid Monika Helme välistab. «Ega me ei ela mingis keskajas. Kas te kujutate ette, et meil tulevad mingid nurgatagused kllinikud?! Nalja teete või?! Ega need ka tasuta ei ole ju! Kas te arvate, et need on tasuta?!»

Ta rõhutab, et abort ei ole pereplaneerimise viis nagu Nõukogude ajal, mil enne ei kirjutatudki naistele rasestumisvastaseid vahendeid välja, kui naine polnud sünnitanud.

«Kui kellelgi väga vaja on, siis ta leiab selle raha,» räägib Monika Helme. «Täpselt samamoodi nagu ta leiab raha juuksepikendusteks või küünetehniku juurde minekuks.»

22-aastane Hendrika lisab, et tema tutvusringkonnas on mitmeid, kes on väga noorelt lapse saanud. «Kuid nad kõik on täna väga õnnelikud. Nad absoluutselt ei kahetse ja elu sees poleks teinud aborti. Kindlasti nad ka ei toeta seda.»

Kui küsida naiste käest, kas nad julgelt nimetavad end poliitikuks, siis pigem veel mitte. Helle Kullerkupp arvab, et hetkel pole EKREs ühtegi naist, kes võiks kandideerida kohalike omavalitsuste valimistel esinumbrina. Ka tema ise mitte. «Ma ei vääri seda. Kui ma vaatan, kui tark on Mart Helme, missuguste inimestega ta on kohtunud... Siis mina ei ole tasemel.»

Hendrika loodab Mustamäel kandideerides volikokku pääseda. «Iga inimene saab midagi muuta kui ta tahab. Vähemalt ma saan siis kunagi öelda, et ma proovisin ja tahtsin midagi teha, mitte ei vaadanud lihtsalt kõrvalt ja vingunud millegi üle.»