Kõige kauem Miss Estonia tiitlit kandnud Nadežda Peedi-Hoffmann pahandas rahvuslasi: kas on ikka õige, et seda tiitlit kannab venelanna?

22. aprillil paigutati nüüd juba kunagine linnanõunik pärast ülekuulamist vanglasse kohut ootama. 15. detsembril 1933 arutas Viljandi-Pärnu rahukogu Mathieseni süütegusid mitmes jaos, sest tema vangistamise järel oli ilmnenud veel mitu vekslivõltsimist. Juristi haridusega kaebealune esines rahulikult ja tasakaalukalt ning võttis kõik süüteod omaks. Protsess oli pikk ja mitmeosaline, kuid lõppes Roman Mathiesenile nelja-aastase vanglakaristusega.

August Alle / Fotis

Luuletaja August Alle muusaks

Nii oli siis Nadežda oma tulisest austajast ilma jäänud. Kuid kõmuajakirjanikud hakkasid temaga seoses sahistama nüüd hoopis ühest uuest austajast.

August Alle, kes oli kirjandusse tulnud Noor-Eesti ja Siuru kaudu, oli selleks ajaks luuletajana endale juba küllaltki nime teinud. Peale selle oli ta tuntud epigrammide autor ja teravmeelne följetonist. Allel oli boheemlik loomus, suur eruditsioon ja keelteoskus. Ta oli originaalne, kuid väheproduktiivne.

1934. aasta lõpul kirjutas Johannes Semper sõber Barbarusele: «Siin on aga uudiseks Alle ümbersünd, ei võta tilkagi suvest saadik, teeb tööd, on jälle üliõpilane. Ühe iluduskuninganna kliima mõju. Kui see tervenemine jätkub, olen väga rõõmus.»

Sama aasta suvest on ajaleht kirjutanud, et «Alle elab (Püha) järve lähedal mäekünkal, nn Kolga kallakul, kus on peavarju leidnud veel mõned teisedki suvitajad, nende seas koos emaga ka iluduskuninganna.»

Luuletaja oli Nadeždast tervelt 21 aastat vanem. Täpsemalt pole teada, kui lähedased nende suhted olid. Ühtegi luuletust pole Alle igal juhul noorele kaunitarile pühendanud. Oma suhteid üritas paar sordiini all hoida. Sellele vaatamata teatas järgmise aasta Rahvaleht, et «kuulsal Tartu Viieballil oli August Alle koos oma daamiga, kelleks osutus omaaegne iluduskuningana prl Peedi-Hoffmann, üldise tähelepanu keskuseks».

Samas käisid kuulujutud, et Nadja ema tõkestas tütre abielu kindla töökoha ja sissetulekuta Allega. Luuletaja ise on väitnud, et neil polnud lähedasemaid suhteid. Nadja olnud talle vaid muusaks. Igal juhul suutis ta selle muusa õhutusel 1937 lõpetada ülikooli.

Tiisikus ei lasknud oma saaki käest

Nadežda tervis muutus aasta-aastalt kehvemaks. Üha tihedamalt tuli käia sanatooriumis. Lõpuks tuli maha matta ka kõik romantilised plaanid, mis eluks olid tehtud. Isegi vaatamata sellele, et teda mitte unustanud Roman Mathiesen (kes 1936 oma nime eestistas Mornaks) vangist vabanes ja uuesti neiut piirama hakkas.

Teade Nadežda Peedi-Hoffmanni surmast tuli 21. mail 1938 paljudele ootamatu üllatusena. Haigus oli noore kaunitari lõplikult murdnud.

Järelehüüdeid ilmus ajakirjanduses vähe. Truu Päevaleht teatas: «Laupäeval suri ootamatult Nõmmel Nadja Peedi-Hoffmann, kes 1932. a «Päevalehe» poolt korraldatud iludusvõistlustel valiti iluduskuningannaks. Kadunu põdes kauemat aega tiisikust. Viimasel ajal oli ta paranemisel, kuid siis tuli äkiline seesmine haigus ja see murdis noore elu.» Kaks päeva hiljem maeti ta Liiva kalmistule.

Aeg on paljuski mälestuse Nadežda Peedi-Hoffmannist kustutanud, kuid missinduse maailmas mainitakse teda ikka kui kõige kauem seda tiitlit kandnud kaunitari. Ja säilinud on ka film «Päikese lapsed». Kui esimest Eesti helifilmi on seda põgusalt näidatud filmiüritustel ja isegi televisioonis.

