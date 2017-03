Neli nõuannet naistele, kes arvavad, et mehed peavad ütlematagi teadma, mida me tahame

Mõnikord naised eeldavad, et mehed lihtsalt teavad või saavad nende emotsionaalsetest vajadusest samamoodi aru, nagu nende sõbrannad. Me arvame, et kui me ütleme mehele, mida me tahame, siis see on hädaldamine ja see rikub kogu romantika. Tegelikult see ei ole nii.