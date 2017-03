Tähelepanu! Just need on selle aasta kõige kuumemad teksatrendid

Teksad on ilmselt need, mis on olemas igas garderoobis ning mille järele enamikel inimestel ikka ja jälle vajadus tekib. Seetõttu tasubki juba enne poodi uue paari järele minekut teada, millised mudelid sind ees ootavad ja kas trenditeksad ikka on sinu jaoks või tuleks jääda truuks vanadele klassikutele.

Niinimetatud emmeteksad

Need on vaikselt moepilti hiilinud juba mitu hooaega, kuid sellel kevadel on need vaieldamatult kõige kuumemad teksad. Mis asjad siis õigupoolest on need emmeteksad? Tegemist on kõrge piha, laia reieosa ja alt kitsenevate teksapükstega, mille kuldaeg jääb 1980ndatesse.

Teksatagi

Lisaks uutele teksapükstele peab kevade must have nimekirja lisama ka teksatagi, sest tegemist on ühe uue hooaja tõelise trendiröögatusega. Pidage meeles, et kõige trendikam on veidi oversize mõõtu tagi.

Lillelised teksad

Kui näete poes mõnda teksapaari, millel on lilled peal, siis tasub need pikemalt mõtlemata ära osta. Nimelt on lilledega kaunistatud teksad ühed selle hooaja uudised, mis annavad tavalisele teksale veidi isikupära.

Ära hakitud säärtega teksad

See trend oli suur juba möödunud hooajal, kuid narmendavad ja veidi räsitud välimusega teksasääred jätkavad oma võidukäiku ka sel aastal. Seejuures ei peagi minema poodi uut paari ostma, vaid väga vabalt võib kääridega trendikamaks muuta ka mõne oma vana paari.

Kukekad, alt laienevad teksad

Kui teksad meenutavad veidikene püksseelikut ja näevad välja nagu oleks kandja neist mõned aastad tagasi välja kasvanud, siis tasub needki endale soetada. Taoliste teksapükste puhul tasub meelde jätta veel sedagi, et need näevad ühtmoodi head välja nii naiselike kontsakingadega kui ka tänavatossudega.

Sirgelõikelised teksad

Klassika, mis ei lähe kunagi moest, on murdnud ennast trenditeksadega ühele joonele. Ilmselt on tegemist kõige kindlama ostuga, sest neid võib kõigega sobitada ning kindlasti ei pea muret tundma, kas need ka järgmisel hooajal kandmiseks piisavalt trendikad on.

Valged või peaaegu valged teksad

On vist üpris tavaline, et ilmade soojenedes ilmuvad moepilti valged teksad? Nii on ka sel aastal. Ühtmoodi trendikad on nii kriitvalged kui ka veidi vähem kriitvalged teksad. Samas peab meeles pidama, et valged teksad lisavad igale figuurile kilosid juurde ning enne nende kandmist tasub kõvasti mõelda, kas need ikka sobivad sinu figuuriga või teevad sellele hoopis karuteene.

Vaata rohkem 1182 blogist!