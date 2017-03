10 riiki, mis meeleheitlikult ootavad, et inimesed rohkem seksiksid

Taani. Seal on tavaks öelda, et «kui sa ei taha lapsi oma perekonna pärast, siis tee seda vähemalt riigi nimel.» Taanis on fertiilsus ehk sündimus 1,73 last iga naise kohta. Üks nutikas reisifirma pakkus oma klientidele kolme aasta jagu tarvilikke beebiasju, kui laps eostakse reisi ajal, mis on nende kaudu broneeritud. Teine kampaania rõhus taanlaste südametunnistusele, kandes sõnumit «tee seda oma ema nimel.»

Venemaa. Tech Insideri järgi on Venemaa sündimusega hädas, sest mehed surevad noorelt, lokkab alkoholism ja HIV/AIDS. Ning naised ei sünnita. Asi oli nii halb, et 12. september kuulutati ametlikuks viljastamisepäevaks. Sel päeval ei pea tööle minema ja naised, kes sünnitavad täpselt üheksa kuud hiljem 12. juunil, võidavad külmkapi.

Jaapan. Kuna Jaapanis on sündimus juba 1975.aastast väga madal olnud, siis mõtlesid Tsukuba ülikooli tudengid välja roboti, mis annab paaridele võimaluse lapsevanemaks saamist ette kujutada. Kui naine ja mees hakkavad üksteisest mõtlema, kui isast ja emast, siis peaks neil olema emotsionaalselt kergem järgmist sammu teha.

Rumeenia. 1960ndad oli Rumeenia paaridele ohtlik aeg. Lasteta pered maksid 20 protsenti rohkem makse ja lahutamine oli peaaegu võimatu. Idee oli sellest, et kui sa ei panusta kommunistlikku ühiskonda ja ei sünnita uusi töölisi, siis sa maksad selle eest. Kuigi 1989.aastak pandi jõhkrale poliitikale punkt, siis sündimus on siiani madal 1,31 last iga naise kohta.

Singapur. Seal on maailma kõige väiksem sündimus – ainult 0,81 last naise kohta. 2012.aastal otsustas valitsus koos Mentosega korraldada rahvuse öö, mis julgustaks paare oma patriotismi valla päästma. Lisaks on seatud piirangud ühetoaliste korterite saadavusele, et soodustada kooselamist ja eeldatavasti ka paljunemist. Singapuri valitsus kulutab igal aastal umbes 1,6 miljardit erinevatele programmidele, mis julgustaks inimesi rohkem paljunema.

Lõuna-Korea. Iga kuu kolmandal kolmapäeval suletakse kontorid kell seitse. See on perepäev. Selleks et inimesed rohkem paljuneksid pakutakse lisaks ka rahalisis stiimuleid.

India. Üldiselt on Indial hästi ja nende sündimus on 2,48 last iga naise kohta. Probleem on ühes väikeses India kogukonnas nimega parsi, kus inimeste arv kahanes kuuekümne aastaga umbes 50 000 inimest. Selle probleemi lahendamiseks mõeldi välja kampaaniad , nagu «Ole vastutustundlik – ära kasuta täna õhtul kondoomi» ja «Kas ei oleks aeg oma emast lahku minna?». Viimaste andmete järgi on parsi populatsioon jälle tõusuteel.

Itaalia. Sündimus seal on 1,43 last naise kohta, mis on Euroopa keskmisest 1,58 palju madalam. Itaalial on hoopis teine ja pisut vastuoluline lähenemine, kuidas probleemi lahendada. Nimelt teavitavad nad rahvast, et aeg tiksub ja lapsed ei tule ei tea kust - «Ilul ei ole vanust, aga viljakusel on.» Samas paarid ei ole sellisele kampaaniale hästi reageerinud ja seda peetakse läbikukkumiseks.

Hong Kong. 2013.aastal plaanis Hong Kongi valitsus Singapuri eeskujul mõjutada paari rahaliselt, et nad paljuneksid rohkem. Sellest plaanist ei tulnud midagi välja. Kusjuures Singapuris saavad vanemad esimese ja teise lapse eest 4400 dollarit (4162 eurot) ja kolmanda, neljanda ja viienda eest 5900 dollarit (5581 eurot).

Hispaania. Seal on sündimus madal ja tööpuudus aina tõuseb. Pooltel noortest ei ole tööd. 2017.aastal jaanuaris võttis valitsus tööle Edelmira Barreira, kelle ülesandeks ongi selliste trendide põhjuste leidmine ja sündimuse kõveriku ülespoole keeramine.