Soomlased lisavad beebipakki libesti

Soome beebipakk on ülemaailmselt populaarsust kogunud. Tegemist on värsketele emadele mõeldud karbiga, mis täis kõike beebi esimeseks eluaastaks vajalikku, alates riietest, magamiskotist, mähkmetest, lõpetades vanematele mõeldud sidemetega, kondoomidega ning nüüd jälle ka libestiga. Viimati leidsid noored lapsevanemad libesti beebipakist aastal 2010, kirjutab Yle.

Beebipakki annab välja sotsiaalkindlustusamet Kela. Kela on muutnud sel aastal ka pakis leiduvate riiete värvigammat. Eelmise aasta pruunikad toonid olevat tagasiside põhjal olnud liiga «poisilikud», sel aastal on valikus rõivad, mis neutraalsemates toonides – mustad, hallid ja valged.

Pakid tulevad «turule» aga ilmselt alles suvel, kuna möödunud aastast on veel pakke üle ning midagi raisku ei lasta. Vanemad kahjuks ise pakki valida ei saa, küll aga saavad nad valida, kas nad üldse seda tahavad – teine variant on vastu võtta 140eurone toetus.

Soomlaste beebipakk on laineid löönud kõikjal maailmas, nüüdseks on see jõudnud juba näiteks ka Ameerikasse ja Šotimaale.