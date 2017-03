Inspireerivad tsitaadid naistepäeva auks

«Ma ei ole kunagi kohtunud nõrga naisega. Selliseid ei ole olemas.» Diane von Furstenberg

«Naine peaks olema kahte asja: kes ja mis ta tahab olla.» Coco Chanel

«Tulevikus ei ole enam naisjuhte. On ainult juhid.» Sheryl Sandberg

«Ma tõstan oma häält mitte sellepärast, et karjuda, vaid selleks, et neid, kel ei ole häält, oleks kuulda. Me ei saa õnnestuda, kui pooli meist hoitakse tagasi.» Malala Yousafzai

«Naised, selleks et päästa rahva hinge, usun ma, et me peame selleks hingeks saama.» Coretta Scott King

«Feminismi ülesanne ei ole naisi tugevaks teha. Naised on juba tugevad. Muuta tuleb seda, kuidas maailm seda tugevust näeb.» G. D. Anderson

«Naised hoiavad poolt taevast üleval.» Hiina vanasõna

«Usu alati oma erinevusse, isegi kui teised tunnevad ebamugavust. Sa oled piisav.» Janelle Monáe

«Mulle meeldiks näha, et noored tüdrukud haaravad härjal sarvist. Elu on

«Küsimus ei ole selles, kes mind sisse laseks, vaid selles, kes mind takistaks.» Ayn Rand