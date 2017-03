Läbi valu kaasa tegemine. Sulle võib tunduda, et kui sa surud ennast läbi valu mingisse positsiooni ja see arendab sind, siis sa eksid. Kui sa tunned, et mõni poos ei sobi su kehale, siis on täiesti normaalne sel ajal näiteks istuda või lapsepoosis puhata. Pärast trenni küsi treeneri käest nõu, mida teha.

Sa unustad hingata. See aitab joogas lihaseid hapnikuga varustada, et sa saaksid treeninguga jätkata. Hingama peab õigesti. Kiired ja pinnapealsed hingetõmbed ei lase sul rahulikult ja ilma stressita joogat teha. See on ju ometi rahustav tegevus.

Enda võrdlemine teistega. Vähesed inimesed tunnevad ennast nagu kala vees, kui nad mõnda uut asja hakkavad tegema. Ära võrdle ennast kõrvalmatil oleva inimesega. Eriti joogas pead sa keskenduma iseendale ja oma arengule. Kõikide kogemus joogaga on erinev.

Enne söömine. Kui sa sööd enne trenni liiga suure eine, siis sa tunned ennast joogat tehes väga ebamugavalt ja sul on raske kõike kaasa teha. Näiteks võileiva või suure salati asemel söö näiteks banaani, õuna või peotäis pähkleid.

Liiga kergesti alla andmine. Ära anna alla! Selleks et joogat meisterlikult harjutada on tarvis aega ja kannatust ning keskendumist oma keha arengule. Algus on kõigil raske, vahendab PureWow.