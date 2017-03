Kuigi naistepäev on homme, 8. märtsil, peetakse seda tähtpäeva eriti oluliseks Venemaal, kus on pidustustega juba pihta hakatud. Sputniku ja Tassi fotograafid said pildile nii tänaval naistele lilli jaganud liiklusinspektorid, tunglemise Rizhsky lilleturul, kui sõjaväe bändi kontserdi metroos Komsomolskaya jaamas. Vaata pilte!