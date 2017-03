Lugeja kirjutab: pruudikimp lendas just õige naiste kätte

Üks mu pruutneitsitest on mu noor sõbranna, kellel on elukaaslane olemas. Kui pulmi planeerisime, siis oli tal kindel plaan kimp püüda, nii terve aja. Pulmas otsustasin ühe kimbu asemel visata kolm, et oleks rohkem rõõmsaid sõbrannasid. Ühe kimbu püüdiski mu pruutneitsi ja olime kõik õnnelikud.

Pulmad olid mõned nädalad tagasi ning saime hiljuti kätte video. Videograaf oli jäädvustanud hetke, kui pärast kimbu püüdmist tuli joostes pruutneitsi elukaaslane, haaras pruutneitsi suurest rõõmust sülle ning tahtis teda suudelda. Pruutneitsi hakkas süles kulmu kortsutama ja tänitama, kuid andis lõpuks ikka musi ära.

Nüüd küsisin sõbrannalt, miks nii. Tema vastas, et talle ei meeldi avalikult musitada. Videos oli see siiski kõik nii ilus, kui noormees ta rõõmsalt joostes sülle haaras. Samas oli naljakas, kui neiu teiste ees musi ei tahtnud anda. Miskipärast ongi see üks mu kahest lemmikkohast videos.

Meil värske abikaasaga on mõlemal hea meel, et just nemad said kimbu. Nad on koos nii toredad, vahvad ja armsad. Tõenäoliselt meenutavad nad veidi meid, sellepärast nad meile nii väga meeldivadki.

Halvasti ei läinud pulmas midagi, võtsime asja vabalt ja kõik oli viimase peal.