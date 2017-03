Teistmoodi naistepäev Põhja-Tallinnas: tasuta treeningud ainult naistele

Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi sõnul on see hea võimalus tutvuda kodukoha lähedal asuvate spordiklubidega.

«Muudatus on tingitud eelmisel aastal linnaosas toimunud eelarveküsitlusest. Kohalik kogukond nõustus linnaosa valitsuse ettepanekuga vähendada oluliselt erinevate massiürituste korraldamiseks mõeldud eelarvet ning selle asemel panustada sel aastal rohkem heakorrale. Heakorrale kulutamegi tänavu 20 protsenti rohkem. Samas oleme oma ürituste kava põhjalikult ringi teinud. Tahame naistepäeva treeningnädalaga tuua rohkem inimesi liikuvate eluviiside juurde ja samal ajal tutvustada piirkonna spordiklubisid ja treenimisvõimalusi. Loodan, et sellest on rohkem kasu kui ühekordsest kontserdist,» ütles Kaljulaid.

Naistenädala spordiüritustes osalevad Koduklubi Telliskivi, Reval Sport ja eratreener Ele Metsalu. Treeningutes on võimalik osaleda ainult naistel.

Koduklubi Telliskivi asub Telliskivi 60 O–hoones, registreerumine tel. 56 810 888.

Teisipäeval 19.30 - Aeroobika

Kolmapäeval 18.30 - Keha trimmi

Neljapäeval 16.30 - Aeroobika

Pühapäeval 13.30 - Keha trimmi

Klubi Reval Sport asub aadressil Aia tn. 20, registreerumine tel. 6412068.

Esmaspäeval 8.30 - Striding25 (SelgKõhtTuhar25)

Teisipäeval 14.00 - Revaljump

Kolmapäeval 19.15 - Lihasetreening pilatese rulliga

Neljapäeval 18.30 - Bosu

Reede 17.15 - Pilates

Laupäev 15.00 - Grit

Pühapäev 16.00 - Streching

Eratreener Ele Metsalu treeningud toimuvad Uus-Maleva tn 8, registreerumine tel. 58230064.

Esmaspäeval 19.30 - Fatburni treening

Kolmapäeval 19.30 - Ringtreening naistele

Kõikidele treeningutele tuleb eelnevalt registreeruda. Spordiklubidel on varuks ka mitmeid erinevaid üllatusi. Näiteks lisaks tasuta treeningutele, on Koduklubi Telliskivi kõikides teistes trennides osalemine naistepäeva nädalal 1 euro kord.