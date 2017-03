Kaheksa filmisoovitust naistepäevaks

Reklaamivaba internetitelevisioon Viaplay otsis oma videoteegist välja kaheksa sobilikku taiest 8. märtsil naistepäeva veetmiseks. Me ei surfanud romantikafilmide lainel, vaid leidsime põnevaid dokumentaale ja telesarju paljudest vingetest naistest.

Ajaloosari «Ameerika miljoni dollari printsessid» («Million Dollar Princess», 2015 - 2016), IMDB hinne 7,4 10st.

7-osaline sari heidab pilgu kuulsate ja mõjuvõimsate naiste ellu, kes kujundasid enda ümber sotsiaalset keskkonda, aidates kaasa tänapäevase maailmapildi tekkele. 1890.-1970. aastatel astusid need naised oma vangistavatest mõisatest ja uhketest kodudest välja, et mängida Suurbritannia ning Euroopa kultuuris ja poliitikas aina suuremat rolli. Sellel uuel ajastul ei olnud nad lihtsalt glamuursed, kadestatud ja ennekuulmatult jõukad - nad olid ka vabad kohustusest olla pelgalt kohusetundlikud tütred, abikaasad ja emad. Alates Grace Kellyst, kes loobus oma karjäärist, et abielluda Monaco vürsti Rainieriga, kuni Peggy Guggenheimini, kes on tuntud kui paljude armukestega kunstimetseen - need naised olid pärit eri eluvaldkondadest ning pidid tegelema nii kultuuriliste muutuste kui ka isiklike lahingutega.

3-osaline minisari «Emad, mõrtsukad ja armukesed: Vana-Rooma keisrinnad» («Mothers, Murderers and Mistresses: Empresses of Ancient Rome», 2013), IMDB hinne 6,8 10st.

Vana-Rooma oli tugevalt patriarhaalne ühiskond - naistel polnud valimisõigust ega erilisi muid seaduslikke õigusi. Ent kõrgemal tasemel oli nende mõju siiski tuntav. Professor Catharine Edwards uurib lugusid naiste kohta, kes said Rooma impeeriumis võimu maitsta - ta alustab keiser Augustuse naisest ja Tiberiuse emast Liviast. Selgub, et õukonna naistest, kes ei osanud poliitiliselt õigeid otsuseid langetada, said hoopis ohvrid, mitte juhid.

«Lugu naistest ja kunstist» («The Story of Women & Art», 2014).

Professor Amanda Vickery uurib naiste ja kunsti maailma. See sari jälgib naissoost kunstnikke ning viib meid renessansist (mil teiste hulgas tutvume Lavinia Fontanaga - ühega vähestest naistest, kelle teosed on esindatud Uffizi galeriis) läbi 18. sajandi (kus jälgime, kuidas Amanda uurib Prantsuse kunstnikku Elisabeth Vigee le Bruni, kes oli äriliselt väga edukas ja maalis vähemalt tuhat maali, olles samas Marie Antoinette'i soosik) varase 20. sajandini, mil naised hakkasid kogema aina enam võrdsust kunstihariduse omandamisel. See sari peegeldab teekonda, mille naiste loomingulisus on läbinud - kuidas see on toonud intiimsuse, looduse, pereelu ja inimtunded tähelepanu keskmesse. Sarja pikivad vestlused tänapäeva kuulsaima Briti naiskunstniku Tracey Eminiga.

Dokumentaalsari «Naised, kes tegid ajalugu» («Frauen, die Geschichte machten», 2013), IMDB hinne 7,1 10st.

Alates Kleopatrast kuni Elizabeth I ja Sophie Schollini - need naised elasid kõik väga erinevatel ajastutel ja neil oli erinev taust, ent neid ühendab siiski üks asi - nad kuuluvad maailma kõige enam mõjutanud naiste hulka. Nad olid mõjuvõimsad, ent abitud, populaarsed, ent põlatud, kindlameelsed, ent meeleheitlikud - kõik nad paistsid oma kaasaegsete hulgas mingil moel silma. See lavastatud sari portreteerib neid märkimisväärseid naisi seniolematult detailselt ja uurib nende elusid nii tänapäeva kontekstis kui ka ajaloolises perspektiivis.