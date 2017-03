Toitumisnõustaja ja treener pahandab: vanemad, kurat, laste elu on teie kätes!

Mind teevad murelikuks ülekaalulised vanemad. Ent ülekaalulistest vanematest teevad mind veel rohkem murelikuks nende ülekaalulised lapsed.

«Murelikuks» ei ole vist isegi õige sõna. Selle nägemine teeb mind väga kurjaks. Ja ma ei ole kuri laste peale. Näen, et need lapsed ise ei ole mitte milleski süüdi. Ma olen kuri nende vanemate peale. Just vanemate võimuses on oma laste voolimine ja suunamine.

Lapsed on oma koduse elustiili peeglid. Nende perekondade harjumused ei kannata ilmselt kriitikat - alustades toitumisest, lõpetades eluterve liikumisega.

Vanemad, teie olete oma laste suurimad eeskujud! Kui te ei hooli enda tervisest, hoolige oma lapse tervisest. Tema õpib teilt ja ainult teilt.

Kas rämpstoit ja magus on täielikult out?

Arusaadav, et lapsi kommidest, magusast ja rämpstoidust eemal hoida pole võimalik. Ehk pole ka vajalik, sest see võib tekitada teistpidise efekti. Keelatud vili on ju magusam. Ja kõik see on lapsele kenasti kättesaadav siis, kui sina ei näe.

Toon enda pere näite. Meil on peres kaks last, 5-aastane tüdrukutirts ja 11-aastane noormees. Kas mina ostan oma lastele McDonalds’it? Ostan küll. Okei, mitte küll iga päev, ent aegajalt siiski.

Kindlasti ei ole me mingi musterpere, ent meie pere toidulaud on siiski üldjoontes tervislik. Ja see pere üldine foon loeb. Me teeme lapsevanematena sporti, liigume palju, kokkame tervislikult. Kõik see loeb ja määrab paljuski ära lapse alateadliku suhtumise liikumisse ja toitu.

Annan sulle täna mõned täiesti subjektiivsed nõuanded, kuidas meie pere lapsi tervislikuks suunab.

Loodan, et saad mõnda ideed rakendada ka enda pere peal.

1. Enne soolane ja siis magus

Kommidest ja muust magusast täissöödud kõhtu ei mahu enam korralikku toitu. Lihtne loogika.

Ma täiesti mõistan, vahel on tõesti lihtsam anda lapsele see komm kätte ja laps on rahul. Aga see saab ka teisiti.

Meie teeme oma lastega diili - enne soolane, siis magus. Ning me anna selles mitte kunagi järele. Sellisel juhul süüakse tervislik ja kõhtutäitev kraam kõigepealt ning hiljem seda magusat niipalju ei mahugi. Reeglid peavad olema paigas ja erandeid ei tohi teha. Ma täiesti mõistan, kuidas vahel on kiusatus nendele inglisilmadele järgi anda. Aga ei tohi anda.

Oleme oma perekonnas sättinud lauale alati värsked puuviljad ning kommid tõstnud kappi. Mitte luku taha, vaid lihtsalt silma alt ära.

2. Liikuge oma lastega

Liikumis- ja sportimisharjumus tekib väga varajases eas. Kui oled «õige» aja maha maganud, on last väga raske liikuma suunata. Treeningharjumus kas tekib või ei teki.

Minu lihtne soovitus - leidke lapsele suhteliselt varajases eas mingi trenn. Olen küll seda meelt, et last ei tohiks sundida asju väga vastu tahtmist tegema, ent trenni tuleb neid natukene sundida. Diivanil krõpsu süüa on ju alati lihtsam ja mõnusam. Ilmselgelt tuleb abiks see, et laps läheb meeldivasse trenni.