Stilist Kenneth Bärlin: trentš on kevadgarderoobis asendamatu

«Tuleks mõelda, milles inimene end hästi tunneb, ja noppida enda jaoks pakutavast rohkest valikust just need õiged trendid ja moeesemed. Ise valikut tehes on alati tulemuseks see kõige parem ja moodsam olemine ning see paistab ka välja. Kõige olulisem on naeratada ja olla kevadel heatujulisem. Hea tuju ongi moes,» rääkis Kenneth.

Kandjale sobivate valikute tegemise kõrval väärtustab tuntud stilist moes ka jätkusuutlikkust. Põnevate elementidega ajatu klassika toob ta laupäeval lavale ka Viru Keskuse moeürituse FIBIT raames toimuval Marc O’Polo moeetendusel.

«Marc O’Polo on üks minu kindel lemmik Eestis müügil olevatest premium-brändidest, mis pealegi sellel aastal tähistab oma väärikat 50. juubelisünnipäeva. Etenduse võib kokku võtta märksõnadega «põhjamaa suvi». Laval nähtav saab olema rahulik, põhjamaine, kantav ning kombineeritav vastavalt igasugusele tujule, ilmale ja mugavusastmele. Värvidest kohtuvad helesinine taevas liivakarva toonide ja luitunud valgega, seega igaüks leiab endale midagi nii muretuks kevadiseks linnas kulgemiseks kui ka linnast välja minekuks,» kergitas Kenneth saladuseloori sellelt, mida publik laupäeval, 11. märtsil moelaval näha saab.

Kevadsuvist garderoobi uuendades soovitab Kenneth mõelda ajatule lemmikule – trentšmantlile. «See on kõnekas klassika, mida saab kombineerida nii igapäevaselt kui ka väljapeetumalt, üks igati väärikas garderoobi alustala. Mul endal on samuti klassikaline beež trentš, mida võin kanda lõputult, nii ülikonna peal kui ka sportlikumas võtmes.»

Kenneth Bärlini stiliseeritud Marc O’Polo moeetendust näeb juba sel laupäeval, 11.märtsil Viru Keskuse moesündmuse FIBIT raames. Kõik FIBITi etendused on publikule nautimiseks tasuta.

