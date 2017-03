Stilistid tutvustavad, mis on sel kevadel moes

Stilist Ženja Fokin. / Marilin Leenurm

Ženja suunab inimese värvide juurde. «Oluliseks trendisuunaks on 80ndate stiilis kontrastsed värvikombinatsioonid,» kinnitab stilist. «Tihti tahetakse kirgastes toonides rõivastusele lisada musta värvi kingad, kuid kollase kleidi juurde võiks hoopis sobitada

näiteks punased kingad või rohelise triiksärgi juurde sinise lipsu!»

Algava hooaja olulisemate värvidena toob Ženja välja kogu sinise värvigamma (eriti Läänemere, elektrisinise ning paradiisisinise), rohelise (greenery-rohelise, mündirohelise ning oliivirohelise) ning 50 roosat varjundit - alustades puuder- ja vanakooliroosast kuni vibreeriva fuksia- ja barbiroosani välja.

Nii Ženja kui ka Johanna kinnitavad, et moes on ka 70ndad ning kevadele sobivalt ka flower-power. «80ndate tulekuga pole veel 70ndad veel valmis lahkuma - alt laienevad püksid, mainitud lilleprint kõikvõimalikul kujul, teksa söögi alla ja peale ning minu isiklik lemmik - rock’n’rolli ükskõiksusega kantav hommikumantel,» kinnitab moeteadlik Johanna Eenma.

Karis Kuusk / Erakogu

«Mul on hea meel, et kevadega naaseb romantika - lendlev tüll, viktoriaanlikud volangid, lillemuster uues kuues ja rõhutatud pihaosa korseti näol,» õhkab stilist. «Need on põnevad elemendid, millega mängida ja ootamatult komplekti täiendada. Kindlasti pole veel kuskile kadunud minimalism, kuid see on edasi arenenud vormiks, lõiked on

mahulisemad.»

Lastemoega tegelev stilist Karis Kuusk ütleb, et suvele sobivalt on taas kuumaks trendiks mereteemaline stiil – valge-sinise kombinatsioon nii triipude kui täppidega. Stiil on lastemoodi jõudnud eelmise kevadhooaja täiskasvanute moest. Popp triibumood võib laste seljas vahel väga ootamatult erilisi lahendusi leida ning see tuleb noorele moegurule vaid kasuks.

Värvidest domineerivad taevasinine, päikesekollane, kreemjad roositoonid ning mahedad piimakohvi värvid. Popid on ka maalähedased toonid ja mustrid ning käsitööst inspireeritud riided, mis sobivad mõnusaks olemiseks ja mängimiseks nii linna, maale kui randa.