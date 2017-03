Galerii ja juhtnöörid: kuus olulist trendi lastemoes

1. Algava kevad-suvise hooaja lastemoes domineerivad taevasinine, päikesekollane, kreemjad roositoonid ning mahedad piimakohvi värvid – ehk tõeliselt isuäratavad kommipoetoonid!

2. Väga popid on maalähedased toonid ja mustrid ning käsitööst inspireeritud riided, mis sobivad mõnusaks olemiseks ja mängimiseks nii linna, maale kui randa.

3. Suvele sobivalt on taas kuumaks trendiks mereteemaline stiil – valge-sinise kombinatsioon nii triipude kui täppidega. Stiil on lastemoodi jõudnud eelmise kevadhooaja täiskasvanute moest. Popp triibumood võib laste seljas vahel väga ootamatult erilisi lahendusi leida ning see tuleb noorele moegurule vaid kasuks.

4. Tüdrukute rõivastes on rohkelt pitsi ja tikandeid, mis lisavad lastemoele täiskasvanulikku hõngu, kuid jäädes siiski mänguliselt lapsemeelseks.

5. Lillemustrid on kevad-suvisel perioodil alati moes, kuid sel aastal peavad lilled olema võimalikult suured – more is more!

6. Poiste rõivastes domineerib klassikaline stiil – pahkluuni püksid, kokku sobitatud tumedad ja heledad värvid, sekka mõjutusi meestemoest ning -trendidest.