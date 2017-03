Lugejamäng: mis läks sinu pulmas hästi, mis halvasti? Kirjuta ja võida kobe kingitus Kaubamajalt

Moekuulutaja erilisemaiks sündmuseks on Eesti disainerite loodud pulmakleitide esitlus. Sellega seoses on ka meie mäng pulmateemaline. Kirjuta meile, mis jäi sulle enda pulmast enim meelde. Oli see midagi head või halba, kellegi eriline kõne või soovitus kallilt lähedaselt? Mis läks ootamatult täiesti nässu, mis tuli eriti hästi välja? Mida soovitaksid teistele, kel pulmad alles ees? Pane oma mõtted kirja, sest kõikide avaldatud kirjade autorite vahel läheb loosi tore kingitus Tartu Kaubamajalt.

Auhind. / Naine24

Moekuulutaja kingikomplekti kuulub:

1. 30-eurone Partner kinkekaart KAUBAMAJALT

2. 2x5 € kinkekaart JARDIN LILLEDELT

3. sussid ja kosmeetikakott WOMEN’SECRETILT

4. mini-kosmeetikakott SAVE MY BAG’ILT

5. lõhnaseep STENDERSILT

6. jumestuskreem ja ripsmetušš MAX FACTORILT

7. meigipintslid ja huuleläige MORGANILT

8. kaelakee ja kõrvarõngad CORTEFIELILT

9. Tartu Kaubamaja märkmik

10. ajakiri Moekuulutaja

Vastuseid märksõnaga «Moekuulutaja» ootame aadressile naine@postimees.ee kuni 12. märtsini (k.a). Ära unusta lisamast oma kontaktandmeid, et saaksime sinuga võidu korral ühendust võtta. Toimetusel on õigus kirju toimetada ja lühendada. Soovi korral võib autor jääda anonüümseks.