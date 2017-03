Uuring: ülekaalulised emad ei näe oma laste ülekaaluprobleeme

Washingtoni ülikoolis korraldatud uuringu kohaselt alahindavad ülekaalulised emad oma laste kehakaalu ja selle tervislikkust. Küsitletud 230 emast 41 protsenti arvasid, et nende ülekaalulised või isegi rasvunud lapsed on «umbes õiges kaalus». Vaid 20 protsenti emadest suutsid korrektselt oma laste kaalu liigseks hinnata. Kõigest kolm protsenti emadest pidasid oma lapsi raskemateks, kui nad seda tegelikult olid, vahendab The Independent.

Uuringu korraldajad avaldavad muret, et ülekaalulised vanemad ei suuda hinnata oma ega oma laste terviseseisundi ohtlikkust, samas lisavad nad, et edasised uuringud on vajalikud – antud küsitluses osalesid vaid ülekaalulised vanemad ja pole päris selge, kas normaalkaalus vanemad hindavad oma laste kaalu tervislikuks või mitte.