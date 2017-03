Saja-aastased naised annavad nõu: kuidas end ilusana tunda?

Üks vanadaam kirjeldab oma igapäevaseid ilurituaale: «Kui ma ärkan, pesen esimese asjana oma näo.» Ka teine daam kinnitab, et peseb nägu leige veega vähemalt kolm-neli korda päevas, kuid tupsutab nägu alati pärast pesu tavalise beebiõliga. «Suunaga ülespoole! Ära kunagi [kanna midagi näole] suunaga allapoole,» rõhutab ta.

Üks vanaprouadest räägib, et kasutab kulmude markeerimiseks kulmupliiatsit ning jume andmiseks ruuži asemel huulepulka. Tema otsustas hilistes 20ndates paruka kasuks: «Hommikuti säästis see kõvasti aega, ma ei pidanud juukseid lokitama ega sättima. Mul olid igaks puhuks erinevad parukad: peole minekuks, kooli minekuks, niisama jalutamiseks...»

«Ära võta eesmärgiks oma nägu päevitada! See on ainus nägu, mis sul on,» hoiatab proua, kes lisab, et paljud inimesed ei usu senimaani, et ta oma juustega midagi erilist ei tee. «Ma vaid pesen, kuivatan ja kammin...»

Ning huulepulkasid armastavad nad kõik. «Ma tean, et ehk kõlab see tobedalt, aga ma lihtsalt tunnen, et ma poleks justkui riides, kui ma pole huulepulka peale kandnud!»