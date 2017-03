Kolm pisut imelikku nippi, mis teevad seksi paremaks

Pane sokid jalga. Jah, me ei tee nalja. Viimase uuringu järgi rahustavad soojad jalad naise ajus neid piirkondi, kus tekivad hirmud ja ärevus. Mida rahulikum ja lõdvestunum sa oled, seda kergem on orgasmini jõuda.

Hinga sügavalt ja aeglaselt sisse ning välja. Stressi ei ole võimalik ignoreerida, me teame seda, aga kui sa võtad endale natukene aega, et lõdvestuda, siis see parandab su seksielu. Jällegi, mida rahulikum sa oled, seda võimsam kogemus. Hinga sügavalt sisse ja seejärel hinga aeglaselt välja. Sa võid seda teha isegi kergelt ohates, et kogu pinge kaoks. Pane tähele juba mõne hingetõmbe järel hakkad sa tundma, et su keha lõdvestub, pulss ja hingamine aeglustuvad. Aeglane ja ühtlane hingamine tähendab suuremat naudingut ja paremat orgasmi.

Joo palju vett. Viimase uuringu järgi vähendab veepuudus seksiisu ja võib sind altpoolt kuivaks teha. Need on asjad, mis hoiavad sind kogemast võimsaid orgasme. Nii et tee endale ja oma kaaslasele teene ning joo iga päev palju vett, vahendab Cosmopolitan.