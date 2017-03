Moekuulutaja esitleb kauneimaid kodumaiseid pulmakleite

«Juba aastaid on Moekuulutaja Tartus ka kui kevadekuulutaja – publik saab uudistada algava hooaja värskemaid moetrende ning nautida lemmikmuusikute esinemisi,» kinnitab keskuse turundusjuht Piret Kull. «Sel korral valivad lavale moodsaimaid trende stilistid Ženja Fokin, Johanna Eenma, Karis Kuusk ja Piret Vapajeva ning muusikaelamusi pakuvad Tanja-Mihhailova-Saar ning Mikk Saar, Sandra ja Jalmar Vabarna ning ansambel Beyond Beyond.»

Laupäeva muudab eriliseks lummav pruutkleitide etendus, kus esitletakse kodumaiste disainerite Pohjanheimo, Hanna Korsari, Liina Steini, Oksana Tanditi, Piret Ilvese ja Pits by Triin Isaku loomingut.

Pühapäev on keskus laste päralt. Laval on väikesed modellid, kes esitlevad Kaubamaja laste kevadrõivaid ning erinevate Eesti lastemoe disainerite värskeid kollektsioone. II korrusel on avatud kodumaise ja Skandinaavia disaini pop-up poed, kust leiab tooteid nii kodu kaunistamiseks kui ka selga panemiseks.

AJAKAVA

REEDE

16.30 Esinevad Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar

17.00 Kaubamaja kevadmoeetendus – stilist Johanna Eenma

17.30 Esinevad Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar

LAUPÄEV

12.00 Tartu Kaubamaja moeetendus – stilist Ženja Fokin

12.30 Esinevad Jalmar ja Sandra Vabarna

13.00 Kaubamaja kevadmoeetendus - stilist Johanna Eenma

13.30 Esinevad Jalmar ja Sandra Vabarna

14.00 Pulma erietendus – stilist Piret Vapajeva

14.30 Esinevad Jalmar ja Sandra Vabarna

15.00 Tartu Kaubamaja moeetendus - stilist Ženja Fokin

PÜHAPÄEV

12.00 Kaubamaja laste ja noorte moeetendus - stilist Karis Kuusk

12.30 Esineb Beyond Beyond

13.00 Eesti disainerite etendus – stiil Sand in Your Shorts blogi

13.30 Esineb Beyond Beyond

14.00 Kaubamaja laste ja noorte moeetendus - stilist Karis Kuusk

Moekuulutaja päevajuhtideks on Inga Lunge ja Andres Torm.