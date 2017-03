Rait Kapp: kui lõbutüdruk on sinusse armunud

Kujuta nüüd ette järgmist situatsiooni. On täiesti tavaline tööpäev, tavalised inimesed, kõik on täiesti tavaline. Isegi seesama hall ilm, mis paistab akna tagant, ei tekita mingit emotsiooni, vaid pigem paneb ootama tööpäeva lõppu ja tahtmist lihtsalt kõigest sellest puhata.

Pööran autoga maha peatänavalt kõrvaltänavasse, kus asub täiesti tavaline kebabiputka. Selle tagahoovis on parkla, mille kõrval on veel üks madal ühekordne maja, mis esmapilgul meenutab mingit ridaelamuboksi, millel ilutseb suurelt silt «Massažiklubi». Akendel on mõned punased LED-valgusvoolikud ja õrn valguskuma paistab läbi paksude kardinate.

Lasen kella, tüse, kuid armsa näoga naine teeb ukse lahti ja kutsub sisse. Istun kõrvalruumis diivanile, misjärel hakkab pihta lõbutüdrukute catwalk. Riideid neil põhimõtteliselt seljas pole, mõnel on vaid sukad, rinnahoidjad, stringid, mõnel pole midagi. Ma ei analüüsi ühtegi pilti sellest, mida ma näen, sest see kõik tundub ebareaalne, kuid siiski tõsi. Hõikan sellele samale paksule tädile: «Võtan vasakult kolmanda!» Ulatan talle paar kupüüri ja astun neitsikuga tuppa number kaks. Kõik on punase kumaga, lambid, kardinad, seinad. Riietun lahti, käin duši alt läbi ja tema ootab juba täiesti alasti voodis. Embame, mängime, ameleme ja elame praeguses hetkes. Ainus mõte, mis käis peast läbi, oli: kas see saab tõesti olla tõsi? On see mingi uni, fantaasia või segu kõigest, seda ei tea siiamaani. Loogiline mõtlemine lihtsalt lülitas end sel hetkel välja.

Mõne aja pärast, sel hetkel, mis oli veel jäänud teineteisega olla, ütleb ta: «Olen sinusse armunud, sest sa oled kõige ilusam ja armsam, parem mees maailmas. Milline mees! Pehme näonahk, tugev keha, kõik on sul täiuslik! Tahan sinuga lapsi saada, koos elada elu lõpuni, olla sinu bitch iga päev hommikust õhtuni. Jäta mulle oma number, kontakt ja hoiame sidet.» Seda ma polnud varem kellegi suust kuulnud, see raputas tõeliselt minu senist maailmapilti, kõike, mis mul sel hetkel oli. Miski polnud pärast seda enam endine. Ma isegi ei mõelnud, mida talle öelda, vaid lihtsalt vastasin talle: «Sa oled samuti kõige kõige parem, sul on super keha ja sul on nii meeldiv hääl, see lihtsalt paneb sind veel ja veel tahtma.»

Kõik see toimus vaid lühikeses hetkes, aru saamata, mis see oli. Sel hetkel tõesti tundsin, et seesama lõbutüdruk on minusse kõrvuni armunud. Ma pole sellist emotsiooni varem kogenud, sest kõike oli lühikese aja kohta tohutult palju, kõik käis kiiresti. Võib-olla ongi nende tüdrukute töö panna sind teda tahtma veel ja veel. Kuid vaatamata sellele tundsin läbi tema silmade siirust, kurbust ja tahtmist kõigest selles vabaneda ja lihtsalt koos üksteisega tuhande tuule suunas minema põrutada.

Minu jaoks see tunne kestis vaid hetke, kuid see oli siiski väga eriline. Mõtetel on tohutu jõud, eriti kui mingi fantaasia või mõttelend paneb kasvõi korraks unustama igapäevaprobleemid ja selle materiaalseid asju taga ajava maailma, siis on kõik tegelikult hästi. Unista ja fantaseeri julgelt!