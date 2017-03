Mitu avokaadot tohib nädalas süüa?

Avokaados on palju häid toitaineid, aga kahjuks sisaldavad nad ka üsna palju kaloreid ja rasvu. Women’s Health Magazine uuris, kui palju tohib avokaadosid süüa? Toitumisspetsialist Sonya Angelone ütles, et keskmiselt võiks iga inimene piirduda poole avokaadoga päevas.

Avokaado sisaldab kiudaineid, E-vitamiini ja kaaliumit ning palju häid rasvasid. Keskmine vili annab umbes 250 kalorit ja 21 grammi rasvu. Kui inimene sööb päevas umbes 2000 kilokalorit, siis ühest avokaadost piisav, et saada kätte vajalik hulk rasvu, aga see ei ole ikkagi mõttekas valik, sest see eeldaks, et ülejäänud toitudest sa rasvu ei saa.

Põhimõtteliselt ei ole probleemi, kui sa ei söö iga päev tervet avokaadot. Rohkem kui üks avokaado päevas on juba natukene liiga palju. Kui sulle väga meeldivad need rohelised viljad, siis piirdu poole avokaadoga päevas. Järelikult ühest vastust pealkirjas esitatud küsimusele ei ole, pigem peab vaatama, et sa igapäevaselt üle ei pingutaks.