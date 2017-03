Tippjuuksur annab nõu: toiduaineid pähe ei määrita!

Millest tekivad peanahaprobleemid ja -ärritus?

Ilmselt teed midagi valesti. Põhjuseks võib olla näiteks:

vale šampoon-palsam,

kui paned palsamit peanahale ja korralikult välja ei loputa, ummistad ära peanahapoorid,

kui šampoon on liiga toitev, lähevad juuksed ruttu rasuseks, samuti võivad tekkida punnid,

kui kasutad palju viimistlusvahendeid, aga peapesutehnika on puudulik, peanahk ei saa korralikult puhtaks,

võib-olla oled allergiline mingi hooldustoote komponendi suhtes.

Šampoon vali peanaha ja palsam juuste järgi

Šampooni ülesanne on puhastamine – eriti tundliku ja probleemse peanaha puhul vali šampoon alati naha järgi. Juuksepikkuste eest hoolitseb suurepäraselt palsam, mille võiks valida selle järgi, mida soovid, et toode teeks – annaks sära, kohevust, värvikaitset või raviks. Väldi palsami panemist otse peanahale, see ummistab poorid ning teeb juuksed rasuseks.

Lisaks juustele vajab ka peanahk hoolitsust

Paabeli sõnul tehakse kõige suurem viga sellega, et juukseid hakatakse kätega üksteise vastu hõõruma. «Inimesed kohtlevad oma juukseid nagu kaltsu,» sõnab ta. Terve ja hoolitsetud peanaha saamiseks tuleks kõigepealt peanahk korralikult puhtaks pesta. See ei tähenda üüratu suurt kogust šampooni, vaid väikest törtsu niisketesse juustesse. Masseeri peanahka, loputa, ja lisa uus kogus šampooni ning pese peanahk puhtaks õrnalt voolava vee all. Juustele piisab vahust, mis peanahka loputades neist üle voolab.

Loputa jahedama veega

Kui sul on kiiresti rasuseks muutuvad juuksed, on soovitav kasutada jahedamat vett. Väga soe vesi soodustab kergemini uue rasu teket. Hiljem palsamit välja loputades võib samuti viimase loputusvee jätta jahedama – see sulgeb juukse soomuskihi paremini ja juuksed jäävad läikivamad.

Blondidel võiks olla kasutuses kaks erinevat šampooni

Šampooni ja palsami vahetusest annavad juuksed ise märku. Kui tundub, et need ei tee enam oma tööd, siis on aeg vahetada. Mitut komplekti šampoone-palsameid pole tingimata vaja, aga samas väike vaheldus sobib kõigile. Blondidel on tavaliselt kodus kaks erinevat šampooni – hõbešampoon ja vasavalt penaha olukorrale teine. Hõbešampoon eemaldab juustest kollased ja kuldsed toonid, mis tulenevad veest ning annab ilusa põhjamaiselt jaheda tooni.

Juukseid kammi rätikukuivalt ning alt ülespoole

Kui lasta juustel pärast pesu ära kuivada ja siis kammiga läheneda, on nende soomuskiht/kutiikulid kuivanud risti ning kammima hakates lõhume juuksed lihtsalt ära. Nii tehes pole vahet, kui kallite ja tõhusate vahenditega me juukseid hooldame. Tegemist on siis vaid vigade parandusega. Püüa alati juuksed enne täielikku kuivamist läbi kammida!

Toiduained ei ole mõeldud pähe määrimiseks

«Viimasel ajal on lisandunud kohutav trend toppida endale pähe toiduaineid,» imestab Paabel. «Vanasti oli normaalne määrida pähe oliivi- või kookosõli, aga tänapäeval, kui juukseid töödeldakse keemiliselt ning paljude erinevate keemiliselt toodetud vahenditega, siis toortoidust pole kasu. Toiduaineid peaks hoidma peas tundide viisi, et need mingit mõju avaldaks. Kui juuksed on keemiliselt töödeldud või värvitud, siis abi saab ikkagi korralikest hoodlustoodetest. Toiduained ainult ummistavad poore ning jätkem need oma kõhu hellitamiseks.»

Kui ülaltoodut arvesse võttes sinu juuste või peanaha olukord ei muutunud, võib olla tegemist mõne muu sisemise probleemiga, mida juuksur ei oska diagnoosida. Kui kõik eelnev on välistatud, aga peanaha või juuste olukord sind ei rahulda, oleks mõistlik pöörduda hea dermatoloogi poole.