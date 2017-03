Tõeline punk juuksurisalong Peterburis - Hair Fucker Studio

Hiljuti avas seal uksed juuksurisalong, mille nimi, Hair Fucker Studio, on juba nii intrigeeriv, et patt oleks sinna mitte sisse piiluda. Ette rutates võib ütelda, et siin on vinti ikka mõnuga üle võlli keeratud. Maja fuajeed ehib suursugune trepp, mis rõhutab veelgi ees ootavat sürreaalsust.

Hair Fucker Studio koosneb kolmest suurest saalist. Muusika valik ja disain võib ju viidata, mille poolest nad erinevad, kuid kindlate piiride tõmbamine osutub rohkem kui võimatuks. Ülesanne, kuhu liigitada poodud Buratiino, ristilöödud jänes, jõulise sõnumiga naisakt, juuksurisõnumit kandvad maalingud ning rohmakalt restaureeritud juuksuritool, on juba oma loomult nii võimatu, et lahendust kui sellist ei tea ega oota keegi. Ometigi on see sama koht ka koolituskeskus ning ühe saali saab kiirelt ümbermängida fotostuudioks.

/ Kertti Viru/Juuksurite Ühendus

Põnev on ka see, et kuigi kohati jääb mulje nagu tegu oleks taotlusliku lipplapindusega, siis tegelikkuses märkad peagi, et kõike valvab hoolas disainersilm. Buratiinosaalis, loodame, et seda võib nii nimetada, jäävad näiteks silma toolid, mida presenteeriks uhkelt nii mõnigi puidukunstnik.

Pakutav teenus on küll võib olla natuke loomingulisem kui tavalistes salongides, kuid professionaalsusele allahindlust ei tehta. See tähendab, et Hair Fucker Studio pole kindlasti koht kus tehtavad lõikused mahuksid formaati «issand jumal kui jube». Nende looming on ka professionaalidele nauditav, kuigi mitte alati klassikanorme järgiv.

Eesti Juuksurite Ühendusele korraldasid salongireidi Peterburgi Kalle Aasamäe ja Marina Skulskaja.