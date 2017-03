Tundub et banaanid on igas majapidamises täiesti asendamatud puuviljad. Esiteks sobivad nad hästi hommikusse smuutisse, lisaks oleme kirjutanud sellest, et banaanikoorega saab hambaid valgendada ja nüüd selgus, et banaanid aitavad niisutada jalgu.

Kuidas see toimib?

Banaanikoores on aminohappeid ja palju häid vitamiine, nagu A-, B-, C- ja E-vitamiinid, mis pehmendavad nahka, vähendavad sügelust ja karedust.

Kõigepealt võta banaanikoor ja hõõru selle seesmine osa vastu kõige karedamaid ja kuivemaid kohti oma jalalabal. Loputa jalad ja korda protsessi paar korda nädalas või mitu päeva järjest. Tulemuseks on sildad ja pehmed jalad.

Lisaboonus on see, et sa ei pea enam mitte kunagi liiga tumedaks tõmbunud banaani prügikasti viskama. Vähemalt saad selle koort millekski heaks ära kasutada.