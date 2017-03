Kui sul ei ole palju armastust, kannatlikust ja tolerantsust, siis ei pruugi sa ühe partneriga elu lõpuni koos välja vedada. Koos vananemine tähendab seda, et sa veedad terve oma elu ühe inimesega. Mis sa arvad, kas sina oled valmis oma partneriga vanaks saama? Siin on mõned märgid, mis viitavad sellele, et teil on potentsiaali.

Kas sa tunned, et tahad temaga kõiki asju koos teha? See on esimene märk, mis viitab tervislikule suhtele, mis peab ajahambale vastu. Teil ei ole kunagi igav ja sa oled alati motiveeritud temaga kõike tegema.

Kui sa vaatad teisi armunuid paare, siis sa ei tunne kunagi kadedust, sest sa oled juba ideaalses suhtes. Kui sa näed rikkaid paare, siis sa ei muretse, sest sa tunned, et elad hästi ja õnnelikult.

Sa ei suuda tema vastu viha pidada. Isegi kui te üksteise peale ägestute, siis te suudate rahuneda ja pinged maandada, mitte ei jää salamisi teineteise peale viha kandma.

Teil on alati millestki rääkida ja kui teil ei ole millestki rääkida, siis see on ka okei.

Te «teenite» üksteist. Teie suhtes ei ole alaväärsust või üleolevust.

Te kaitsete teineteist, kui keegi teine kritiseerib või kurdab teie üle . Sa ei karda oma kaaslasele tõtt öelda või oma saladusi temaga jagada. Su partner vastab samaga.

Te astute väljakutsetele koos vastu ilma, et te üksteist süüdistaksite või kurdaksite. Elu koosnebki tõusudest ja mõõnadest, mis kaaslasega tunduvad ületatavad ja rõõmsad.

Su partner ei ütle sulle kunagi, et sa oled hull ja sa ei solva teda samuti.