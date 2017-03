Sodiaagi saladused: milline teine tähemärk on sinu põline vaenlane?

Vaenlane teeb elu kirkamaks ja eriti huvitavaks läheb siis, kui saad aru, et mõjud ise kellelegi teisele sama ärritavalt. Rebel Circus näitab ette, milliste sodiaagimärkide puhul on tuntav vastumeelsus õigustatud.

Kalad. Jäär. Sind ei ärrita eriti miski, oled muidu maru sell ja ujud eluvooluga kaasa. Kui sind aga miski endast välja ajab, siis on selleks agressiivsed ja õelad inimesed. Jäära tahumatus ja kirglik loomus tekitab sinus tahtmise kakelda.

Kaljukits. Kalad. Mida need Kalad üldse mõtlevad? Sa ei saa neist absoluutselt aru ning nende unelev olek ja idealism on sinu silmis nõrkus. Nad ei vii midagi lõpule ja sinu meelest on nad mõttetud inimesed.

Veevalaja. Lõvi. Nad ei teagi, et sinul on alati õigus? Nad on nii konventsionaalsed ja domineerivad, et nendega pole võimalik koos viibida. Sulle hakkab vastu, et nad tahavad alati juhtida ja sinu meelest on nad täiesti ülehinnatud. Ise pead end nendest paremaks, kuid tegelikult on probleem selles, et te olete üsna sarnased.

Kaalud. Veevalaja. On nad su sõbrad või vaenlased, vahel on sellest raske aru saada. Näiliselt peaks te ju hästi läbi saama, kuid sa ei talu tema eelarvamusi ja kalki loomust. Sa tahad, et sind kiidetaks, kui Veevalaja ei tee seda mitte kunagi. Seepärast üritad lõputult tema meelehead võita, kuid sisimas põlgad teda.

Skorpion. Kaalud. Sulle tundub, et neil on alati midagi varjata. Neil on väliselt päikseline pealispind ja see ajab sind segadusse. Kui neis on mingit sügavust, siis tundub see sulle kahtlane ja sa ei tea, kas see on hea või ei. Sa vihkad ebaausaid ja võltse inimesi, mistõttu tahad panna neid kannatama.

Neitsi. Vähk. Nad on nii hooletud ja see teeb sind ärevaks. Ilmselgelt juhinduvad nad oma südamest ja mitte peast, mis sinu meelest on lihtsalt rumal. Sa ei talu segadust, mida pole võimalik ära koristada ja seetõttu on Vähid sinu meelest nagu teisest dimensioonist. Sa ei taha nendega tegemist teha.

Ambur. Sõnn. Sa ei suuda mõista, kuidas on keegi nii igav ja laisk. Sõnn esindab kõike vastupidist sellele, mida sina väärtustad. Kui nad ei aja sind elevile, siis ei taha sa nendega midagi pistmist teha. Sinu jaoks on and nagu teetõkked, millest tahaks tangiga läbi sõita.

Lõvi. Neitsi. Teievaheline võimuvõitlus ei lõpe kunagi hästi. Sina tahad omale pimedaid järgijaid, kuid Neitsi tahab, et kõik oleks täiuslik. Ta seab sinu valikuid nii palju kahtluse alla, et see ajab sind marru.

Vähk. Ambur. Tema on sinu reeturlik eks. Millalgi, varem või hiljem, on Amburi saatuseks sulle haiget teha ja see teeb teid elu lõpuni vaenlasteks. Vähk ei saa sellest mitte kunagi üle, aga kuna Ambur läheb kärmelt edasi, on see viha ühepoolne.

Kaksikud. Kaljukits. Sa räägid liiga palju ja Kaljukits ei ei kuula sind kunagi ära. Sa ei talu põikpäiseid inimesi, kes arvavad, et teavad kõike. Sa ei suuda ka teda kuulata, sest pead teda igavaks ja tüütuks.

Sõnn. Kaksikud. Sa ei suuda taluda seda, kui ekstsentriline ta on. Kaksikute esindaja otsustusvõimetus ajab sind endast välja ja põhjustab ärevust. Ta on nii ootamatu ja sinu meelest on see hirmus. Nii palju kui võimalik, üritad tal suu kinni panna ja teda endast võimalikult eemal hoida.

Jäär. Skorpion. Sa vihkad kõiki, kes ei või olla otsekohesed. Sulle ei meeldi vastuseis, eriti kui see tuleb ringiga. Te olete mõlemad agressiivsed, kuid väga erineval moel. Sa ei saa Skorpionidest aru ja see ajab sind vihale.