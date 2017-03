Miks langevad traditsiooniliselt mehed ühele põlvele, kui nad naist kosivad?

Loomulikult on kihlumine üks romantilisemaid hetki nii mehe kui naise elus. Siiski jääb küsimus, miks on traditsiooniliselt nii, et mees laskub ühele põlvele, kui ta naisega abielluda tahab?

Engagemant Ring Bible’i veebileht uuris, kust selline komme pärit on. Selgus, et see viib meid tagasi aega, kus rüütellikkus oli au sees. See komme on pärit keskajast või isegi veel varasemast.

Rüütlid laskusid ühele põlvele, et näidata välja austust oma isanda vastu. Samuti väljendati sellega lojaalsust ja kuulekust. See oli ka väga tavaline käitumine religioossetel sündmustel ning sel ajal käisid abielu ja usk käsikäes. Nii et kui peenekombeline härrasmees kosis oma naist, kuulutas ta ühele põlvele laskumisega oma soosingut ja surematut armastust. See oli loomulik asi, mida tehti.

Kui su partner vaevub ühele põlvele laskuma ja sind naiseks paluda, siis tegelikult tahab ta sellega öelda, et ta plaanib olla lojaalne, sind austada ja teha edaspidi nii nagu sina ütled – see koht viitab siis kuulekusele.