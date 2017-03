Printsess Diana hülgas mõned kuninglikud etiketireeglid, et anda edasi soojust ja ligipääsetavust. Kadunud printsess tahtis, et avalikkus näeks, et talle on võimalik läheneda ja temaga suhelda ja ta kasutas riideid selleks, et seda põhimõtet rõhutada.

«Kui ta külastas haiglaid, siis ta riietus alati värvilistesse riietesse, et edasi anda soojust. Ta kandis tihti ka suuri ehteid, et lapsed saaksid nendega mängida,» selgitab Eleri Lynn, kes on Kensington Palace’is «Diana: Her Fashion Story» näituse kuraator.

Printsess Diana /Caters News Agency

Printsess Diana keeldus kandmast kindaid, kuigi see oli ajalooline kuninglik traditsioon, mis viitas staatusele ja puhtusele. Talle meeldis hoida inimestel käest kinni või kätt suruda, kui ta kellegagi kontakti lõi. Lisaks otsustas ta keelduda kübaratest, sest sellega ei saa lapsi kallistada.

Pärast seda, kui printsess Diana prints Charlesist lahku läks, siis ta stiil muutus. 90ndatel oli Diana stiil pigem peenem ja puhtam. Pärast lahkuminekut tahtis ta oma välimusega rõhutada seda, et ta teeb kõvasti tööd ja seetõttu muutusid ka tema igapäevariided vastavalt sellele lihtsamaks, vahendab Cosmopolitan.