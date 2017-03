Treener selgitab: kas lokaalne rasvapõletus on müüt või tegelikkus?

Paraku raiskavad nad ainult oma aega. Küsimus puudutab laiemalt lokaalselt rasvapõletust ehk kas on üldse võimalik ainult teatud kohast kehas rasva kaotada spetsiifilise treeninguga. Mulle on meelde jäänud üks tore ütlus, et lokaalne rasvapõletus on sama võimalik kui lokaalne joove – pea on kaine, jalad purjus või vastupidi…

Ainult kõhulihaseid tehes muutub kõht tugevamaks, aga rasv sellest piirkonnast ei vähene, kui toitumine ja trenn tervikuna paigas pole. Ütleksin isegi, et ainult teatud lihasgruppi eelisarendades tekib ajapikku düsbalanss ja rühihäired! Mida teeb sinu alaselg selle peale, kui kõhulihased on väga tugevaks treenitud? Oleme üks tervik ja trenn peaks samuti kogu keha hõlmama. Kui treenid kõhtu, siis võta ka alaselg kindlasti plaani!

Segadus tekib tavaliselt tõsiasjast, et lokaalne lihase arendamine on võimalik. Lihas- ja rasvkude on aga täiesti erineva ehituse ja ülesannetega.

Milleks meile üldse rasv?

Minu jaoks on palju selgust ja nalja toonud mõtteviis, et oleme karvutud ahvid ja seetõttu allume looduse poolt sätestatud reeglitele. Juba ürgajast on ellu jäänud need, kes kõige kiiremini ja täielikumalt suutnud üleliigse energia talletada, teisisõnu need, kes iga suurema söögiga paksemaks läksid. Olelusvõitluses on ülekaalulisus ikka hea olnud – need isendid jäid rasketel aegadel ellu. Tänapäeva mugavustes on ülekaalulisus paraku fataalse alatooniga, kuna tarbime vajadustest rohkem ja väheväärtuslikku toitu.

Meie keha talletab kahte liiki energiavarusid:

1) kiired varud ehk süsiveskud. Talletuvad glükogeenina lihastes ja maksas;

2) aeglased varud ehk rasv. Rasvavarud on justkui lõpmatud, kuna rasvarakkudel on omadus ületäitumise korral poolduda. Maailma kõige raskem mees kaalus 480 kg ja tema kehas oli üle 300 kg rasva, mille energiasisaldus rohkem kui 2 miljonit kcal! Eesti tugitoolisportlasest õllekõhuga mehel on puutumatuid varusid umbes 200 000 kcal, mida jätkub kuni 100 päevaseks nälgimiseks.

On üks hea mõttetera, et kõhulihaseid tehakse köögis söögilaua taga. Ehk mida paremini on paigas toitumine, seda paremini on reguleeritud meie keharasv. Treeninguga saab protsessi ainult kiirendada. Iga ülesöömine suurendab organismi rasvavarusid ja seda rohkem tuleb hiljem vaeva näha.

Millal hakkab eeskujulik sixpack paistma?

Keha rasvaprotsent määrab ära, millal kõhulihased ja üldse kogu keha lihastoonus paistma hakkab. Meestel on see näitaja 9 protsendi ja naistel 15 protsendi keharasva juures. Tegemist on keskmiste numbritega ja inimeseti võivad need tugevalt erineda. Siiski annab see aimu, kuhu suunas peaks vormi tegemisel tüürima.

Kõikide kaalulangetuspõhimõtete isa, ema ja pühavaim: kui kulutad rohkem kui sööd, siis kaal alaneb!

Toiduvaliku puhul arvesta, et sööksid vähem suhkrut ja nisutooteid ning jooksid vähem alkoholi. Suhkrustatud maiused, alkohol ja töödeldud nisujahust saiad, sõõrikud, küpsised, pirukad jms on tühjad kalorid ja ei anna sulle midagi kasulikku, vaid tõstavad väga kiiresti kehakaalu ning on tervisele kahjulikud.

Nende asemel eelista naturaalset toitu nagu näiteks puuvilja, mett, pähkleid, täisterajahusid ja -tooteid. Alkoholi tarbimist piira ja vajadusel joo vähese alkosisaldusega jooke. NB! Alkohol takistab toitainete imendumist kuni 85 protsenti ning seda liigtarbides raiskad lihtsalt head toitu ja raha.