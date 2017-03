Viimasest uuringust, mida esitleti «American Journal of Obstretrics and Gynecology» ajakirjas selgus, et trenni tegemine raseduse ajal aitab keha sünnituseks ette valmistada ja pärast beebi sündi kiiremini taastuda. Siin on kuus harjutust, mida saad teha kõigis raseduse staadiumites.

Jooga

Kui sa ei ole joogat varem proovinud, siis otsi kindlasti treener, kes aitaks sul liigutused paika sättida ja hoiaks sul esialgu silma peal. See on eriti oluline ka raseduse arenedes. Teisel trimestril peaks olema ettevaatlik seljale ja tasakaalule suunatud harjutustega.

Barre

See on segu pilatesest ja balletist, mida saab kenasti teha esimesel trimestril, aga seejärel küsi oma juhendajalt, et ta näiteks sulle alternatiivseid harjutusi, kui sul on keeruline ülakeha pöörata või selili lamada.

Spinning

Ainuke treening, kus saad samal ajal istuda ja higistada. Käepidemed aitavad hoida tasakaalu ja stabiliseerida keha, kui su kõht suuremaks kasvab. Joo kindlasti piisavalt vett ja võta natukene hoogu maha, kui hingamine lähen liiga kiireks. Kolmandal trimestril loobu püstisõitmisest.

Ujumine

Vees saad korraga treenida tervet oma keha ilma, et su liigestel oleks liiga palju survet. Mine rahulikult basseini ja tee täpselt neid liigutusi, mis tunduvad sulle mugavad. Lisaks on vesi ainuke koht, kus sa tunned ennast kerge ja kaalutuna.

Jooksmine

Mida suuremaks su kõht kasvab, seda raskem on joosta. Sellest hoolimata saab seda teha peaaegu terve raseduse vältel. Kuula oma keha ja võib-olla tahad sa vahel jooksmise asemel hoopis kõndida. Üks nipp, mida võiks silmas pidada on veel see, et planeeri oma jooksudistantsi nii, et sul oleks võimalus vahepeal vajadusel tualetti minna, sest jooksmine avaldab põiele lisasurvet.

Jõutreening

Kolmandal trimestril ei tasu enam raskuseid tõsta, aga sa võid teha näiteks kükke ja kätekõverdusi, et hoida oma keha toonuses ja tugevana, vahendab PureWow.