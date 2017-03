Vajalikud sammud selleks, et juuksed hakkaks kiiremini kasvama

Juuksestilistid jagavad ajakirjas Redbook oma saladusi, kuidas ja milliste vahenditega saab juuksekasvu kiirendada.

Võta vitamiine. Juuksekasvule tulevad kasuks näiteks biotiin ja E-vitamiin, aga hea on võtta ka spetsiaalselt juuksekasvu soodustavaid toidulisandeid.

Kasuta juuksekasvu soodustavat šampooni. Toeta oma juukseid nii sees- kui välispidiselt ja kasuta ka juuste pesemiseks sellist šampooni, mis nende kasvamisele hästi mõjub. Õnneks on selleks valik salongides väga suur.

Ära värvi ja triibuta. Kui su eesmärk on kasvatada, tasub juuste värvimisest mõneks ajaks hoiduda. Hoidu ka teistest karmidest kemikaalidest, ära tee keemilisi lokke või sirgendamist.

Väldi juuste kuumtöötlemist. Kõik seadmed, mis lähevad kuumemaks kui 230 kraadi, on juustele juba liiga kahjulikud. Kasuta alati kuumakaitset ja nii palju kui võimalik, lase oma juustel lihtsalt olla.

Vaata oma elustiil üle. Keskmiselt kasvavad inimese juuksed aastas 15 cm. Selleks on aga kindlasti vaja ka tervislikult süüa ja trenni teha, sest vale toitumise korral tekib vajalikest vitamiinidest puudus.

Käi regulaarselt juukseid piiramas. Kõige paremini tuleb juuksekasvule või pikkade juuste hoidmisele kasuks see, kui katkised otsad iga 8-10 nädala järel ära lõigata.

Vali korralik juuksehari. Kammi juukseid rahulikult ja ära rapsi. Pusade lahti kammimiseks eelista niisket harja või laiapiilist puidust kammi. Metalsed ümarad harjad ja traatharjastega harjad on juuste suurimad vaenlased. Kõige rohkem hoiavad juukseid loomakarvadest ja väga laia põhjaga harjad, mis ei tekita juustes pinget.

Hoidu pigistavatest juuksekummidest. Pane oma juuksed kinni võimalikult lõdvalt ja kummi ära võttes paki juuksed lahti, ära tõmba kummi ühe hooga peast.

Niisuta. Nii nagu nahk tahab niisutust, vajavad seda ka juuksed. Tee omale niisutavat juuksemaski vähemalt kord kuus. Parim on teha seda korra nädalas.

Tee omale peanahamassaaži. Kui aega on üles, siis mudi oma peanahka. See on lihtne ja täiesti tasuta abinõu, mis parandab verevarustust karvanääpsu ja soodustab seega juuksekasvu.

Loobu hobusesabast. Nii nagu tasub hoiduda jäikadest patsikummidest, on kasulik vältida ka selliseid patse, mis tõmbavad juuksed väga tihedalt ühte kohta kokku. Trenni ajaks tee pigem punupats.

Õli on su uus sõber. Kuigi juuksed ja rasv tavaliselt heas mõttes kokku ei käi, siis juuste kasvatamise nimel tasub sellest mööda vaadata. Kookosõli on suurepärane vahend paljudeks iluprotseduurideks, kuid see on ka väga hea abimees juukseotste silumiseks. Kuna see on kasulik isegi peanahale, võid kookosrasva ööseks pähe määrida ja hommikul maha loputada.

Investeeri siidist padjapüüri. Siidist padjapüüri soovitatakse eelkõige selleks, et näonahal kortse vältida. Tegelikult tuleb see kasuks ka juustele. Puuvillast padjapüür tekitab juustes hõõrdumist, mille tagajärjel karvad murduvad ja lähevad sassi. Siidist või satiinist padjal hoiavad juuksed niiskust kinni ja ei lähe kuivaks.