Kui sa oled suhtes, siis sa tead, et tülid võivad alguse saada kõige väiksematest asjadest. Olgugi et kellelegi ei meeldi tülitseda ja me saame mõistusega aru, et väikeste ega suurte asjade pärast ei maksagi krõbedaid sõnu vahetada, siis seda on palju lihtsam öelda kui teha.