Marin kutsub korrale: naiste peldikukultuur ehk kultuuritus

Kätepesu on ausalt elementaarne. Ei kujuta ette, et ei teeks seda koju jõudes, enne kokkamist ja mitu korda selle jooksul, üldiselt peale wc-s käimist jne. Aga minu kullakallis on nii pedant, et ka öösel pissil käies läheb meie tualetist eraldi asuvasse vannituppa, seebitab käed, loputab, kuivatab ja siis tuleb võtab mind nende jahedate kätega uuesti kaissu. Ise öösiti toimetan võimalikult vähe oma und segavalt - tulesid ei süüta, tuigun unisena käsikaudu, uksi ei lukusta (loe, ei pane kinnigi) ja kui kuulen magamistoast rahulikku nohinat, jätan ka käed pesemata, ronin niisama tagasi voodisse ja kerin tuttu. Pikemalt ringi tuuseldades sipleksin pikalt ärkvel ja seda naljalt ei raatsi.

Väljaspool kodusid on naised ja nende WC kombed täielik müstika.

Olen baarides-pubides mõnel korral meeste kempsu astunud, sest ei suuda lihtsalt sättimas käivate naiste taga oodata, ja siis on üldiselt kaks varianti: kas lööb ammoniaagine kirbe lõhn juba enne sisenemist silmad vesiseks või on tegu täiesti okei ja puhta kohaga. Käiksin tihedaminigi, aga kui on kahtlus, et tegu võib olla pissuaaridega nurgakesega, ei hakka ummisjalu sisse jooksma, endal ebamugav, asjaajajatel ilmselt ka. Aga fakt on see, et meeste wc-des ei ole pikki järjekordi, seal käiakse asja pärast, mitte aega veetmas.

Mõned mu meessõbrad on küsinud, et misasja käivad kaks naist korraga wc-s tegemas. Tegelikult ma ei mõista ka ise päris täpselt, miks on parem kahekesi koos ennast mukkida või pissida nii, et sõbranna pealt vaatab. Või seljaga seisab. Või jooki hoiab. Või samal ajal Facebookis surfab. Üks valvab, et mõni pervert uksest sisse ei murraks? Need ruumid on tavaliselt niigi nii pisikesed, peab ikka korralik ja hea ajend olema, miks üks soovib seal veel seista nii, et paberirulli hoidja on süles või riiete riputamise konks juustes. Kaht meest kihistades vetsu jooksmas mõeldaks ilmselt veidi vasakule, et nojah, naiste kohta samas arvatakse, et midagi põnevat käsil. Või on naiste wc alternatiiv suitsunurgale, kus käib kõige kuumem klatš ja uusimad suhtearutelud?

Täiega ajavad marru sellised inimesed, kes näevad, et on üks wc kabiin, selle taga on korralik järjekord ja siis ronivad sinna südamerahuga ennast mukkima. Mulle tundub see lihtsalt megaisekana, aga nähes, kui palju selliseid inimesi on, olen vist pigem vähemuses. Käisime sõbrannaga paar päeva tagasi ühel festivalil ja seal oli jälle sellise käitumismustri supernäidete paraad. 15 naist järjekorras, mis ei liigu mitte kuskile, inimesed seisavad ja seisavad ja seisavad. 5 minuti pärast avaneb uks ja väljub endise tavameigiga siseneja asemel uhkelt üleslöödud preili. Ja siis uuesti nii. Ja veel üks kord. Järjekord pikeneb vahepeal. Aga mis sellest, ainult ootajate aeg on pikk, miks mitte just sel ajal ja sel kohas endale meiki teha, patse punuda ja riideid vahetada. Kui läbi ukse kostus veel jutukõminat, ehk ilmselt rääkis üks seesolija vahepeal ka telefoniga, kihvatas eriti. Ise püüdsime seal turismimekas kuidagi teiste sabas seisjatega arvestavamad olla ja minutiga hakkama saada, ei osanud kumbki meist välja mõelda miks seal kauem peaks aega viitma. Ja see minut sisaldas loomulikult ka kerget kraamimist eelmise kasutaja järel.