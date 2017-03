Joogaõpetaja Rajendra kutsumuse leidmisest: kui keegi rääkis midagi spirituaalsusest, olid mul kõrvad kohe kikkis

Tänu huvitavale ja motiveerivale Agama kooli teooriale sai temast tubli praktik. Tahtest olla maailmas kasulik ja jagada headust, õppis ta 2015. aastal Tais Agama joogakoolis joogaõpetajaks. Oma teest teadlikuma iseendani jutustab Rajendra alljärgnevalt lähemalt.

Kuidas te jooga juurde jõudsite?

Mind huvitasid sellised teemad nagu müstika ja spirituaalsus. Kui keegi rääkis midagi nendest, siis mul olid kõrvad kohe kikkis. Mul on mingi tõmme või sisemine kutse sinnapoole. Jooga juurde jõudsin läbi tantra. Ühel kursusel räägiti joogast ja tantrast kui ühtsest süsteemist ja teineteist toetavast praktikast. See on Agama jooga süsteem, mida ma ka praegu praktiseerin ja õpetan. Ma tegin varem qigongi praktikaid, mis mulle väga meeldisid. Lõpuks valisin ikkagi Hatha jooga, sest sealt sain tervikliku pildi ja ei pidanud erinevaid süsteeme omavahel sobitama hakkama. Tegelikult sain veel rohkem, kui ootasin. Läbi joogakursuse sain aru, et see teema on palju laiem, kui ma alguses arvasin.

Mida jooga teie enda elus on muutnud?

Kõige olulisem asi, mida jooga minus muutnud on, on teadlikkus. Teadlikkus iseendast, kuidas mingid asjad mulle mõjuvad, kas ma tunnen end halvasti või hästi. Ma oskan vaadata tagasi ja mõelda, miks see nii on, kust kohast need tunded/mõtted tulevad ning mis on algpõhjused. Kui ma juba olen põhjuseid endale tunnistanud, siis ma saan midagi ette võtta. Need on meditatsiooni ja jooga praktika tulemused.

Milleks on joogaharidus vajalik?

Joogaharidus on oluline neile, keda huvitab töö iseendaga, see aitab pildi kokku panna. Tavakoolis õpetatakse igasuguseid aineid, aga seda, kuidas toimib meie iseenda energiasüsteem, seal ei räägita. Joogakoolis sa saad baasteadmised keha energeetikast, kuidas keha puhastada, joogi moraalist ja eetikast, kuidas mediteerida, asanate mõjudest jne. Teooria juurde käib ka praktika ehk siis teadmine ja kogemine käivad käsikäes. Kui puudub teooria, siis praktiseerides hakkavad muutused toimuma, mis võib ära ehmatada, kuigi see kõik on täiesti normaalne. Kui inimene ei tea, mis temaga toimub ja puudub tugi, siis tal võivad tekkida hirmud ja ta katkestab praktika. Lisaks on kogemusega õpetaja käe all edasi liikumine kiirem. Tehnikaid, joogapoose on erinevaid, õpetajad räägivad need lahti: kuidas mõjuvad joogapoosid, mille poolest üks või teine on hea. Iga inimene saab valida sobiva praktika vastavalt sellele, mida ta tahab enda elus muuta.