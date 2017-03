Liisi Eesmaa toob Taskusse fantaasiamoe

Õhtu kõrghetkeks on suurejooneline fantaasiamoeetendus, mille on loonud Eesti armastatud moelooja ja stilist Liisi Eesmaa. «Etendus koondab meie enda disainerite kõige fantaasiarikkamat ja julgemat loomingut, olles omamoodi suur popurii Eesti disainist, mis aitab argireaalsusest põgeneda. Disaineritest on esindatud näiteks Britt Samosoni, Karolin Kuusiku, Aldo Järvsoo, Riina Põldroosi, Ketlin Bachmanni, Kristel Kuslapuu ja kindlasti ka minu enda teoseid. Kuid moeloojaid lisandub veelgi, seega tasub tulla kohapeale etendust nautima. Kindlasti kaasan ka EKA moetudengite põnevaid šedöövreid, et publikuni tuua ka meie moekunsti alles tõusvaid põneva käekirjaga tähti,» rääkis Liisi Eesmaa.

Fantaasiamaailma läbi tantsu, muusika ja liikumise loovad laulja Laura Põldvere koos ansambliga Púr Múdd, tsirkuseartistid ning värkselt laiast maailmast koju jõudnud üleilmse tuntusega slackliner Jaan Roose,kes teeb otse vaatajate silme all hulljulge etteaste.

Rohkelt põnevust pakkuva õhtu lavastaja on loomingulise käekirjaga tantsija-koreograaf-lavastaja Veronika Vallimäe. Tasku kaupluste moeetenduse kevadsuvistest parimatest stiilinäidetest, mida endale garderoobi soetada, on kokku pannud stilist Katrin Kirsipuu.

17. märtsil kell 21.00 algavat fantaasiaõhtut «Fashion Meets Fantasy» on kõik külalised oodatud Tasku keskusesse nautima tasuta. Lisaks vaatemängulisele etendusele on samal ajal avatud ka kõik Tasku kauplused, mis pakuvad just sellel õhtul ahvatlevaid eripakkumisi.