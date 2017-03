Möödunud aastal ilmus Eestis pea 800 lasteraamatut ning et selles suures kirjandusdžunglis orienteeruda valib Lastekaitse Liit koostöös lastekirjanduskeskusega välja need raamatud, mis on eriti lastesõbralikud ja kannavad hea lasteraamatu märgist. Vaata videost, kuidas ära tunda hea lasteraamat!