Interneti vallutanud video üsas olevatest kaksikutest levib väga olulisel põhjusel

Tulevased vanemad Sarah ja Dan Maund pidid selle diagnoosiga leppima 2014. aastal, kui Sarah rase oli. Transfusiooni sündroomi tõttu said looted ebavõrdselt verd ja kuna selle tagajärjeks võib olla ühe või mõlema lapse puue või surm, otsustasid nad riskantse laser-ablatsiooni meetodil tehtava operatsiooni kasuks, edastab Babble.

Videot, mille kirurg Basky Thilaganathan operatsiooni ajal tegi, on kõigil huvitav vaadata. Selles on hämmastavalt selgelt näha 22-nädalaste identsete poisslaste looteid. Näha on laste jalad, käed ja isegi varbaküüned.

Maundide jaoks on see video lastest loomulikult hindamatu väärtusega, sest neil oli võimalus oma poegasid esimest korda näha. Isegi operatsioonijärgselt oli laste ellujäämisvõimalus kõigest 70 protsenti. Pärast operatsiooni pidid vanemad ootama kuus tundi, et teada saada, kas laste südamed veel löövad.

Õnneks läks neil kõik hästi ning 14. septembril 2014 sündisid siia ilma Sebastian ja Henry, kes nüüdseks on prisked mudilased. Kõikidel paraku nii palju õnne ei ole. Näiteks levis tänavu Facebookis foto poisist, kes istub oma kaksikvenna haual. Tema vennake suri emaüsas sama sündroomi tõttu ning ta vanemad püüavad tõsta teadlikkust fetofetaalse transfusiooni sündroomi kohta.

Maundi kaksikute video postitas internetti mitmike sünni ühendus Tamba, et samuti teadlikkust tõsta ja heategevuseks raha koguda.