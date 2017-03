Poola saadik europarlamendis: naised peavadki teenima vähem kui mehed

Euroopa parlamendis debateeriti parajasti naiste ja meeste palkade erinevuse üle, mis ilmselgelt viis Poola saadiku nii endast välja, et ta ei suutnud oma keelt enam taltsutada, nimetades naisi nõrgemaks ja vähem intelligentseks. Janus Korwin-Mikke sõnavõtu peale ärritus Iratxe Grazia Péres Itaalia saadik, kes ütles selle peale:

«Kas Te tahate öelda, et ma ei peaks praegu siin olema? Ma saan aru, et see teeb teile haiget ja ärritab, et naised võivad ka olla Euroopa Parlamendis ja eurooplasi esindada. Ma olen siin, et kaitsta Euroopa naisi selliste meeste eest nagu sina.»

Poola saadik on ka varem oma äärmuslike sõnavõttude poolest silma jäänud. 2015. aastal pidi Poola välisminister vabandust paluma eurosaadiku natsitervituse eest.

Lisaks sõnavõttudele on poolaka eraelu pakkunud samapalju kõneainet. Kuigi ta peab ennast konservatiiviks, on tal olnud mitu abielu. Samuti on ilmsiks tulnud paar abieluvälist suhet ja last.

Naised peavad teenima vähem kui mehed, sest nad on väiksemad, nõrgemad ja vähem intelligentsed

Vaata videot!