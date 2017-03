Mida mehe habemekuju tema kohta ütleb?

Kes veel ei tea, siis habemete uurimiseks on eraldi teadusharu pogonoloogia, milles jälgitakse ka habemeajamise harjumusi ja erinevaid stiile. Huff Post uuris pogonoloog Allan Peterkinilt, mida erinevad habemed väljendavad.

George Clooney. Ian West/PA Wire/PA Images

Täishabe

Peterkini sõnul on see «vana» mehe habe. «Paljud inimesed seostavad seda ilmselt haritusega, sest tihti on just akadeemikutel selline habe,» ütleb ta. «Täishabemel on palju seoseid ka usuga (mõelgem või Moosesele ja Jeesusele). Seepärast on sel palju ajaloolist kaalu. Kuigi see on vanamoeline, võib tänapäeval näha palju noori mehi kandmas täishabet.»

Brad Pitt. PHOTO/MAVRIXONLINE.COM

Kikkhabe, kitsehabe

Inimene, kes on jäänud minevikku kinni. «See habemestiil oli 1990ndatel suur hitt. Siis oli see omamoodi seisukoha väljendamine, kuid nüüdseks on see kujunenud liiga viimistletud eneseväljenduseks. Mõned mehed siiski kannavad seda, aga nagu üks mu tuttav ütles - kui su isal ja hambaarstil on ikka veel kitsehabe, siis on sul aeg oma välimust muuta.»

Jason Statham. / XPOSUREPHOTOS.COM/Scanpix

Tüügashabe, vabalt kasvanud habemetüügas

Mees, kes teab, mis on trendikas. «Kui lapata uuemaid meesteajakirju, siis on pea igas reklaamis mees, kelle peamiseks eneseväljenduseks on tüügashabe. Mõnikord kattub see vuntsidega või on küljel suurem põskhabe, aga põhjaks on siiski tüügashabe,» räägib Peterkin. «Inimesed arvavad ekslikult, et see on hästi lihtne ja mees lihtsalt ajab end sellisena hommikuti voodist välja. Tegelikult tuleb selle hooldamiseks palju vaeva näha.»

Rob Thompson. MARILYN KINGWILL/ArenaPAL/Scanpix

Põskhabe

Mees, kellele meeldib lõbutseda. «Kõigil tuleb põskhabet nähes esmalt meelde Elvis. Ma arvan, et kõige rohkem eksperimenteerivad sellega hipsterid ja tudengid. See on väga mänguline ilme.»

50 Cent / XPOSUREPHOTOS.COM/Scanpix

Nn lõuarihm - habe, mis jookseb sirgelt mööda lõuajoont

Mees, kes tahab meeleheitlikult tähelepanu. «See on mehele, eks tahab nihutada piire ja kes ühtlasi loodab, et tema habet kommenteeritakse. Kõike siin päikese all on juba tehtud, nii et need mehed otsivad sellist habemedisaini, mida nad tänaval või tööl ei näe.»

Tom Hanks. Punch/UNIMEDIA/SIPA/Scanpix

Vuntsid

Mees, kes on veidi upsakas. «Ajalooliselt on vuntse näokarvade kujunditest kõige rohkem maha laidetud. 70ndatel jäi aga nende külge seksuaalne alatoon - tekkis svingerite vunts, pornovunts ja geivunts,» selgitab ekspert. «Vuntsidel on seega raske pagas, kuigi see on viimasel ajal tänu heategevuslikele liikumistele nagu Movember mõnevõrra vaibunud. Ma usun, et nooremad mehed, kes vuntse kannavad, on piisavalt enesekindlad, et mitte hoolida sellest, kuidas nende vuntse võidakse tõlgendada.»

Hulk Hogan / Joe Kohen/AP

Hobuserauakujulised vuntsid

Mässumeelne mees. «See on alati olnud kas mootorratturite või maadlejate vunts. Alati seostub see stiil ka mõne kuulsa inimesega, kes selle endale võtab, näiteks Hulk Hoganiga,» märgib Peterkin.

Steven Adams. Tony Gutierrez/AP/Scanpix

Rippuvad vuntsid

Meeldiva iseloomuga mees. «Seda nähes meenuvad ehtne salongiteenus, härrasmehed ja tuntud pesapallimängija Rollie Fingers… See vunts on vana kooli mehele, kes rüüpab verandal teed.»

Howie Mandel. Jeff Schear/AFP/Scanpix

Alahuulehabe

Mees, kes on veidi tavatu. «Mõlema maailmasõja ajal olid mehed enamasti puhtaks aetud lõuaga. Iga aastakümne järel lubati näole veidi rohkem habemekarvu. 50ndatel hakkasid biitnikud kandma alahuulehabemeid ja 60ndatel võtsid hipid neilt selle kombe üle.»

Jimmy McMillan. ERIC MICHAEL JOHNSON/NYT/Scanpix

Suur põskhabe ja vuntsid

Suure südamega härrasmees. «Pähe tuleb viktoriaanlik härrasmees või kindral, kel on käes monokkel. See on väga vanamoodne stiil.»

Jake Gyllenhaal. Robyn Beck/AFP/Scanpix

Puhtaks pöetud lõug

Koolipoisilik mees. «Vanasti valis mees omale teatud välimuse ja see jäi talle elu lõpuni, see ei olnud mingi ajutine nähtus. Tänapäeval on noortel meestel vahel üks habemestiil, vahel teine, ja viimasel ajal on neil peamiselt habe ära aetud. Nüüd on neil selleks vabadus suurem kui kunagi varem. Ma usun, et see puhtaks aetud lõua domineeriv aeg alles tuleb.»