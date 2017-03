Kuidas rääkida lapsega seksist?

Meie lapsed elavad hoopis teises maailmas kui meie. Ilmselt on internet viimane koht, kust nad seksi kohta õppida võiks. Siin on head nõuanded, kuidas oma lapsega seksist rääkida.

Kasuta teaduslikke termineid. Eksperdid soovitavad alati nimetada asju nii nagu nad on, mitte väljamõeldud nimedega. Ole otsekohene ja positiivne, kui sa räägid, sest lõppkokkuvõttes see ju täiesti loomulik ja normaalne osa elust. Ära näita lapsele välja, et sul on ebamugav või piinlik seksist rääkida.

Oota, kuni nad on piisavalt vanad, aga mitte liiga vanad. Umbes kuue või seitsme aastaselt on lapsed võimelised aru saama, mis on seks. Sa ei pea minema liiga visuaalseks oma kirjeldustes, aga selgita talle, et seks on armastuse akt, millest tulevad lapsed. Kui sina venitad liiga kaua, et neile sellest rääkida, siis nad õpivad seda mujalt.

Lase lapsel vestlust juhtida. Kui su laps küsib su käest, mis on seks, siis vasta talle kõigepealt, et see on väga hea küsimus. Sellega võidad sa aega, et oma vastust välja mõelda ning annad talle märku, et nad saavad sinuga kõigest rääkida. Eksperdid soovitavad kasutada ka sellist tehnikat, et sa annad lapsele võimaluse rääkida, mida ta ühest või teisest asjast juba teab – nii on sul endal ka lihtsam lünki täita.

Rääkige sellest piisavalt vara ja tihti. Ühe korraga ei õpeta lapsele, mis on näiteks suguhaigused ja soovimatu rasedus. Järjepidevus on asja võti, nagu iga teise asjaga. Mida vanemaks lapsed saavad, seda raskem on neil lapsevanemaga avatud kontakti luua, kui seda ei ole peetud juba noorena.

Ärge unustage rääkida tunnetest. Laps võiks saada aru, et seks on ikkagi ja eelkõige seotud emotsioonidega. See on vanemate ülesanne õpetada oma lastele, et oma keha eest tuleb hoolt kanda ja vastavalt sellele ka otsuseid teha. (PureWow)