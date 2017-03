Naer on terviseks. Aga nutt? Kas võib olla, et iga kord kui sinu laps nutab, siis aitab ta endal tervena püsida? Jah, kuigi meil vanematena võib olla aeg-ajalt raske taluda oma laste nuttu, on nutt üks looduse poolt kaasa antud tõhus pingete maandamise mehhanism. See, mida laps loomulikult teeb, on tunnete ventileerimine ning kaitse pingete kuhjumise ja kehasse talletamise eest.

Kui laps kogeb, et tugevad tunded pole midagi olemuslikult halba või taunitavat ning saab teada, et erinevate tunnete tundmine ei muuda teda halvaks ja armastust mitteväärivaks, siis pole hirmu ning lapsel on võimalik õppida oma tunnete ja raskustega järjest tõhusamalt toime tulema.

15 võimalust, mida öelda, kui sinu laps nutab:

Väljenda kohalolu ja mõistmist

1. Ma olen siin sinu juures.

2. Ma näen, kui paha sul praegu on.

3. See võib tõesti valus olla.

4. Tõesti, see võib olla väga raske.

5. Ma olen sinu juures, ma hoian sind.

6. Mul on kahju, et kaotasid mõmmiku ära/sõber ütles sulle nii/su jäätis kukkus maha.

7. Ma kuulen sind, kallis.

Sõnasta nutu põhjus, et väljendada mõistmist

8. Sa nii väga tahtsid seda mänguasja/jäätist/veel väljas olla/veel telerit vaadata.

9. See koer/rattur/minu kõva hääl/kui sa mind korraks ei näinud hirmutas sind.

10. Las ma vaatan veel korraks su haiget saanud põlve/sõrme/varvast.

Anna oma soovist konkreetselt teada (ja kuula vajadusel vastupanu)

11. Ma ei saa lasta sul sõpra lüüa/mängida minu prillidega/ kreemise koogiga voodile ronida.

12. Ma tahan, et sa paneksid endale saapad jalga/ teeksid ära oma kodutöö/ läheksid autosse.

Väljenda usku, et olukord laheneb, möödub ja saab paremaks minna

13. Ma tean, et sa leiad mingi hea lahenduse.

14. Ootame natuke, valu läheb väiksemaks.

15. Emme tuleb varsti tagasi.

Püüa vältida:

• Tunde kogemise kohest, kiiret katkestamist. («Lähme vaatame parem, mida venna teeb?»)

• Kohest raske olukorra muutmist, et kiirelt nutt lõpetada. («Sa tahad kommi, lähme siis poodi ja ostame sulle kommi.»)

• Moraali lugemist, manitsemist. («No kuule, alles eile sa said jäätist/kommi.»)

• Halvustamist, naeruvääristamist. («Oi kui koledat häält sa oskad teha!»)

• Karistamist, ähvardamist. («Kui sa kohe ei lõpeta, siis läheme koju ära.»)