Maailmas kogub populaarsust püsiv põskede toonimine

«Tegemist on väga kasuliku protseduuriga. See on äärmiselt vajalik jumestuse lõplikuks viimistluseks, et tulemus jääks kliendile terviklik,» viitab Zabolotnaja püsimeigi teistele teenustele, mida tavaliselt tellitakse. «Ükski jumestus ei saa olla lõplik ilma põsesarnade rõhutamise ja värske näojumeta. See sobib kõikidele naistele ja oma olemuselt on väga hea peeling ehk koorimine, mis uuendab rakke ja on nahale kasulik. Nagu ka muud püsimeigi protseduurid, kogub ka põskede permanentne jumestus iga aastaga aina rohke populaarsust ja on alati nõutud nii meeste kui naiste poolt.»

Põskede permanentne meik on Zabolotnaja selgitusel protseduur, mille abil saab korrigeerida näoovaali ning toonida konkreetseid näoosi heledamaks või tumedamaks. «See protseduur on asendamatu just talvisel perioodil, kui nahk on kahvatu ja omab hallikat tooni. Tänu sellele protseduurile ei pea naised raiskama võrratu välimuse nimel igapäevaselt aega peegli ees. Samuti aitab see protseduur stimuleerida nahka, uuendada rakke ja parandab põskede nahatooni. Seega saab seda soovitada ka kui värskendavat protseduuri nii naistele kui meestele.»

Mingit spetsiaalset ettevalmistust põskede permanentne make-up ei vaja, välja arvatud see, et nahk ei tohi olla põletikuline. Kõige tähtsam on protseduurijärgne õige nahahooldus.