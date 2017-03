Ideid meestele, mida kallimale naistepäevaks kinkida

Ajalooliselt on rahvusvahelise naistepäeva tähistamise algust seostatud USA 1848. aasta reformidega, kui naised said mitmeid õigusi ja vabadusi. Veel on tähtpäeva seostatud 1908. aastaga, kui New Yorgi tekstiilivabriku streikijad nõudsid endale paremaid töötingimusi. Täiesti juhuslikult puhkenud tulekahjus hukkus tookord 129 naist.

Tähtpäevadel on tihtilugu küll kommertslik mekk juures, kuid ometi loovad sellised päevad pidulikuma, rõõmsama ja ülevama tunde. Inimesed on lahkemad ja avatumad ning tahetakse valmistada oma lähedastele rõõmu ning tehakse muuhulgas ka kingitusi.

Osta.ee SiiliD blogi toob välja Eesti Disaini lehe kingiideed, kus saad inspiratsiooni, mida oma tütrele, emale, naisele või õele kinkida.

1. Kõrvarõngad sobivad igas vanuses kingituse saajale. Eelduseks on üldjuhul muidugi see, et kingisaajal on kõrvas augud. Kristi Liiva kõrvarõngad «Birds Eye» sobivad neile, kes armastavad värve. Keiu Koppel loomingus arvuti emaplaadist valminud kõrvarõngad on erilisust hindavale naisele ning Tallinn Dolls «Vasksed hirved» on loomasõbralikule inimesele.

2. Mõnusad ja soojad aksessuaarid on alati kuldaväärt kingitused. Soe tutiga müts sobib 20ndates aastates naisele kombineerituna oversized mantliga. Pisut eakam daam kannab edukalt tutiga mütsi näiteks pikemal talvisel jalutuskäigul või suusaradadel. Öölooma unemask tagab mõnusa ja rahuliku iluune ka päeval.

3. Iluprotseduurid kuuluvad naiseks olemise juurde. Ilu- ja tervisetooted rõõmustavad naisi alati – olgu selleks siis tavaline päevakreem, kehakoorija või vanniõli.

4. Kohvijoomine on paljudele «hetk iseendaga». Nüüd Ceramics pakub oma tootevalikus mõnusat Latte komplekti, millest kohvi joomine veelgi suuremaks naudinguks saab.

Igast Paperminds Kukkbooki omanikust saab kokaraamatu autor! Miks? Sest Kukkbook on tegelikult retseptimärkmik, kuhu kokku koguda ja kirja panna parimad retseptid, mis sinu käe all hõrgutiseks valminud.

Minimalistliku lahendusega Teenu käekella materjali ja selle välimust saad valida ise. Soovi korral on võimalik lisada kellale graveering, kas enda või kõige kallima nimega.

Ilusat naistepäeva!