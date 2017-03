Joogaõpetaja Dana McGowan avaldas lühikese video sellest, kuidas ta pisipoeg Roman ema eeskujul trenni teeb. Uskumatult tugev tita on äratanud nii palju tähelepanu, et ainuüksi Daily Maili seinal jagatud videot on vaadatud üle 15 miljoni korra. Vaata sina ka!