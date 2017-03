Galerii: Iris Janvier esitles Viola brändist inspireeritud kleidikollektsiooni

Valio Viola by Iris Janvieri moešõul astus modellina teiste seas üles ka võrratu Anu Saagim ning üllatavaid moenoote täiustas Free Flow tantsustuudio oma kirglikult julgete vogue-rütmidega.

Valio Viola by Iris Janvier erikollektsiooni looja, Iris Janvieri brändi taga seisva Arina Baranovskaja sõnul oli Viola toodetest inspireeritud kleidikollektsiooni loomine põnev väljakutse. «Kollektsiooni läbiv toon on ürgnaiselikult punane, mis kaunistab iga kandjat ja sisendab julgust, enesekindlust ning sära, millega alanud kevadele vastu minna,» sõnas ta.

Valio turundus- ja tootearendusdirektori Krista Kalbini sõnul on Viola brändi lansseerimine konkurentsitihedat turgu vaadates julge samm, millele on eelnenud mitmeaastane eeltöö. «Viola loo läbiv märksõna on kahtlemata julgus ning seda ennekõike igapäevaste harjumuste ja rutiinide murdmisel. Siseneme tugevate traditsioonidega segmenti, kus on võimalik läbi lüüa ainult juhul, kui toode on teistest parem,» sõnas ta.