Postimehe nädalahoroskoop 4. märts - 10. märts

Jäär

21. märts – 19. aprill

Nii töö tegemiseks kui ka teadmiste täiendamiseks soodus nädal. Marsi ja Saturni trigooni toel oled järjekindel ja suudad end hästi distsiplineerida, tegutsed süsteemselt ja väsimatult. Suhete vallas võib aeg olla heitlik. Praegu ei taha õnnestuda ei uute suhete alustamine ega ka mõttetuks muutunud suhete lõpetamine.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Üksinda või lausa salaja tegutsedes kipuvad su plaanid liiva jooksma. Tähtis on teha teistega koostööd ja vahetada olulist infot. Küllap on su kõrval tugevaid ja tarku kaaslasi. Saad neilt kas häid nõuandeid või annab nendega koos tegutsemine su projektidele suure hoo sisse. Annab ära parandada ka varem tehtud vead.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tasub tähelepanu pöörata olulistele inimestele, kes on su kõrval. Nii isiklik partnerlus kui ka sõprussuhted nõuavad omajagu tööd, nii saad sulle väga tähtsaid sidemeid veelgi tugevdada. Töises plaanis on olukord paljutõotav. Eriti hästi sujub vaimne töö, on hea aeg uudsete ideede välja käimiseks ülemustele.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Suuna oma energia eelkõige töösse. Jõudu ja tahtmist on palju, kui oled midagi alustanud, tegutsed järjekindlalt ja väsimatult, keskendud eesmärkidele. Kui armastatud inimesega on olnud ebakõlasid, saate need nüüd selgeks rääkida, seeläbi omavahelist usaldust suurendada ja suhet tugevdada.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sobiv aeg tööalaste ümberkorralduste tegemiseks. Küllap on sul mitmeid ideid, kuidas asju tõhusamalt teha ning kolleegidki saavad aru nende mõttekusest. Hea nädal tervise edendamiseks. Suudad mugavusest üle saada ja teha oma elustiilis muudatusi, mis aitavad sul saada tervemaks ja tugevamaks.

Neitsi

23. august – 22. september

Mõndagi põnevat võib toimuda suhete vallas. Tasub süda rindu võtta ning läheneda inimesele, kes sulle väga-väga meeldib. Avatud suhtlus ja huvitav mõttevahetus võib viia kiirete arenguteni. Juhul, kui sul on kellegagi suhted sassis, saab nüüd kunagised probleemid kiirelt ja tõhusalt lahendada.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Hoidu kiirustamisest! See, mis esmapilgul paistab hea võimalusena, ei pruugi seda tegelikult olla. Ka ei maksaks uute tuttavatega liig kiiresti isiklikuks minna ja neile liiga palju oma elust rääkida. Kui sind valdab otsustusvõimetus, küsi nõu kallitelt kodustelt. Vanemate soovitused võivad vägagi mõistlikuks osutuda.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Kui oled järjekindel ja töökas, suudad aluse panna pikaajalisele edule. Raha ei tule küll kergelt ja kiirelt, ent visa tööga saavutad selle, et sissetulek oleks järjepidev ning tagaks sulle materiaalse kindlustatuse ka tulevikus. Palju võib kasu olla ka uutest teadmistest, mida sel nädalal omandad.

Ambur

22. november – 21. detsember

Oled kahe jalaga maa peal. Saad hästi aru, millised on võimalused ning millised su võimete piirid. Kui end kokku võtad, suudad nii mõndagi korda saata, seejuures liialdustesse kaldumata ja end üle pingutamata. Kodus tasub ette võtta uuendusi ja ümberkorraldusi, investeerida elukeskkonna kvaliteedi parandamisse.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Ole tähelepanelik – sulle oluline info võib kohale jõuda pealtnäha juhuslikku kanalit pidi. Õppimiseks, enesearendamiseks ja vaimse töö tegemiseks on aeg vägagi soodne. Süvenemisvõime on suurepärane. Võid nüüd asju näha uue nurga alt, nii märkad midagi, mis varem kahe silma vahele jäi.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sõbrad on need, kes sind hea nõuga aitavad ning sind maha rahustavad, kui kipud kiirustama või kärsitusest valesid käike tegema. Kui vaja, on nad valmis ka kohale tõttama, et sulle mingi töö tegemisel appi tulla. Tänu minevikus kogetule võid leida nutikaid lahendusi rahaasjade ajamiseks ning sissetuleku suurendamiseks.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sul on lihtne asju enda seisukohalt vaadata. Kui teised nõuavad sinult liiga paju või ootavad pühendumist millelegi, mis sind ei köida, suudad kindlalt „ei“ öelda. Varem alustatud töised projektid edenevad ilmselt sulle soodsas suunas ja toovad ka rahalist kasu. Uute äriasjade algatamiseks pole aeg aga kuigi hea.